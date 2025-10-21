¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tenía un enorme desafío al enfrentar al actual gran puntero del torneo, Coquimbo Unido en condición de visitante. Los albos necesitaban el triunfo para acercarse a la zona de copas internacionales, mientras que el cuadro pirata quería acercarse más al tan ansiado título.

El partido estuvo bastante peleado, donde Coquimbo Unido se mantuvo fiel al planteamiento que lo ha hecho sacar una gran ventaja sobre el resto de los equipos, ya que se mantuvo ordenado y esperando la opción precisa para golpear al cacique. Fue en el minuto 53' cuando los locales se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Bruno Cabrera que les dio la victoria en el encuentro.

Tras esta dolorosa derrota por la cuenta mínima, Colo Colo se llenó de críticas y se mantiene atrás de su gran objetivo que es llegar a la zona de copas internacionales. Si bien este fin de semana también cayó Cobresal, los albos se mantienen a cuatro puntos del cuadro minero, quienes son el último clasificado a esta instancia.

Luego de la dolorosa derrota por la cuenta mínima de Colo Colo ante Coquimbo Unido, Fernando Ortiz habló con los medios de comunicación para calmar las aguas, ya que el objetivo de las copas internacionales se aleja más. "Estamos en el mejor y el único equipo grande del país. Si no te motiva eso ya es algo preocupante".

Una frase que enciende chispas

Pero esta frase en particular molesto a Mauricio Pinilla, quien como exjugador de Universidad de Chile, le respondió duramente al nuevo estratega albo. "El último comentario ya es de un vendehumo que no tiene argumentos futbolísticos y cuando su equipo es un desastre ahí tiene que sacar eso. Ese es el típico humo de este señor, tener que aferrarse a esas ventas de humo, sabiendo que el equipo es un desastre".

