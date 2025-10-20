¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal

arturo vidal recibe millonaria demanda

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tenía un enorme desafío al enfrentar al actual gran puntero del torneo, Coquimbo Unido en condición de visitante. Los albos necesitaban el triunfo para acercarse a la zona de copas internacionales, mientras que el cuadro pirata quería acercarse más al tan ansiado título.

El partido estuvo bastante peleado, donde Coquimbo Unido se mantuvo fiel al planteamiento que lo ha hecho sacar una gran ventaja sobre el resto de los equipos, ya que se mantuvo ordenado y esperando la opción precisa para golpear al cacique. Fue en el minuto 53' cuando los locales se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Bruno Cabrera que les dio la victoria en el encuentro.

Tras esta dolorosa derrota por la cuenta mínima, Colo Colo se llenó de críticas y se mantiene atrás de su gran objetivo que es llegar a la zona de copas internacionales. Si bien este fin de semana también cayó Cobresal, los albos se mantienen a cuatro puntos del cuadro minero, quienes son el último clasificado a esta instancia.

Tras la dolorosa derrota ente Coquimbo Unido, Arturo Vidal quedó encantado con uno de los jugadores del cuadro pirata, este es el caso de Matías Palavecino, quien viene haciendo una gran temporada con el cuadro de la cuarta región, por lo que el King lo habría visto como un posible nuevo refuerzo en el cacique.

¿No hay plata para refuerzos?

Pero finalmente, desde Colo Colo descartaron esta opción, esto ya que consideran que ese puesto en la cancha ya está cubierto en el equipo. Además, debido a la mala campaña de los albos y las grandes multas que han debido afrontar, existe un fuerte factor económico que también mantiene a raya las nuevas incoporaciones del equipo.

