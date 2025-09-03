"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda

Evelyn Matthei

Por: Catalina Martínez

Este miércoles, la candidata presidencial Evelyn Matthei presentó una propuesta destinada a aliviar uno de los mayores anhelos de la clase media: el acceso a la casa propia. El plan plantea que ya no será necesario contar con un ahorro inicial para dar el primer paso hacia la vivienda.

Durante una actividad en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, la exalcaldesa presentó los principales aspectos de su iniciativa, destinada a personas de entre 25 y 40 años. La propuesta contempla un subsidio estatal que posibilitará adquirir una vivienda sin necesidad de pagar un pie.

Para Matthei, el requisito del ahorro previo se ha convertido en un muro difícil de superar, pues termina siendo una traba para muchas familias que, aunque tienen sueldos estables, no logran juntar el dinero necesario. "El ahorro para el pie es tan inalcanzable que pareciera que la casa propia se transformó en un privilegio reservado solo para algunos", señaló la abanderada. 

¿Cómo funcionaría la propuesta? 

La iniciativa contempla a quienes cotizan y aún no han logrado tener una vivienda, con la posibilidad de adquirir casas de hasta 4.500 UF (aproximadamente $177 millones). Este apoyo estatal sólo se entregaría una vez por persona y exclusivamente para uso habitacional.

La candidata remarcó que, mientras hoy gran parte de la juventud gasta en arriendo, el subsidio abriría la opción de transformar ese desembolso mensual en la cuota de su propio hogar. "Una casa es mucho más que un techo. Da un sentido de pertenencia, de echar raíces, de estabilidad y de futuro. Es calidad de vida. Y los chilenos merecen vivir mejor", expresó.

A través de esta medida, la exministra aspira a abrir la puerta a la independencia de miles de jóvenes que hoy deben compartir techo con otros o permanecer como allegados. "Queremos que el sueño de la casa propia vuelva a ser una realidad para la clase media", afirmó. 

Esta idea se suma a un plan mayor de Evelyn Matthei, que busca dar 800 mil soluciones de vivienda, combinando la construcción de 400 mil casas nuevas y la reparación de otras 400 mil.

