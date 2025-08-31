¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia

Independencia

Por: Catalina Martínez

Una caótica fiesta clandestina realizada en un “antro” de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, terminó de manera violenta: con un trágico fallecimiento, personas escapando del lugar y persecuciones policiales.

Cerca de las cuatro de la madrugada de este domingo, un joven peruano fue trasladado de urgencia al Hospital San José con graves lesiones. A pesar de la atención recibida en el centro asistencial, el hombre, de aproximadamente 25 años, no logró sobrevivir y perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el joven presentaba dos heridas de bala en la zona torácica, las que habría sufrido durante la fiesta clandestina realizada en una vivienda de calle Aníbal Pinto, entre Maruri y Picarte. Por ahora no se ha esclarecido el motivo del ataque, y fueron algunos de los asistentes de la fiesta  quienes lo trasladaron hasta el hospital.

Noche de caos

Vecinos de Independencia relataron a 24 Horas que el desorden se arrastraba en el lugar desde el viernes, con música, peleas, consumo de alcohol y drogas e “incivilidades” que se desarrollaban en plena vía pública. Al arribar al sitio, los funcionarios de la PDI se toparon con el acceso principal cerrado, mientras en el interior aún permanecían varias personas.

Imágenes de televisión mostraron a varias personas escapando por los techos de las viviendas aledañas, mientras efectivos policiales trataban de interceptarlas, según reportó CHV Noticias. El homicidio ocurrió muy cerca de la conocida “esquina de la muerte” en Independencia, un punto marcado por reiterados asesinatos y balaceras en los últimos años.

