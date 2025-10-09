“Me da miedo que pueda correr mucho los límites”: Matthei sinceró su preocupación frente a posible elección de Kast

Evelyn Matthei sinceró su preocupación sobre posible presidencia de Kast

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta
Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios

Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, lanzó duras críticas hacia José Antonio Kast durante una conversación con Radio Rock and Pop. La exalcaldesa expresó que le preocupa que alguien dispuesto a “correr los límites” como candidato pueda hacer lo mismo como presidente, lo que le genera “miedo”.

"Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me dan miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegue a ser presidente. Eso, sí, me complica", explicó la otrora edil. 

Las críticas de Matthei surgen en medio del aumento de fricciones entre los bloques que respaldan a ambos aspirantes, tensiones alimentadas por conflictos internos y los “descuelgues” de militantes y simpatizantes de Chile Vamos y Demócratas, quienes han decidido apoyar la candidatura de Kast o de otros representantes cercanos a su sector político.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Además, se refirió a las agresiones que ha enfrentado en las plataformas digitales, luego de que comenzaran a circular registros en los que se aseguraba, falsamente, que sufría Alzheimer. La exalcaldesa calificó dichas acciones como un acto de “demostrar que no estás en condiciones físicas y mentales como para asumir un cargo”, lo que consideró una “cosa totalmente distinta”.

En tanto, José Antonio Kast no dejó pasar las palabras de Matthei y contestó asegurando que los enfrentamientos en la oposición únicamente favorecen al oficialismo. A través de un mensaje difundido en X, el líder republicano enfatizó que, si su candidatura no alcanza la segunda vuelta, su sector entregará su respaldo “sin condiciones” a quien sí lo consiga.

NOTAS DESTACADAS

Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional
Pastor Soto y su propuesta afuera del Congreso

¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia
Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra
Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta
Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
arturo vidal recibe millonaria demanda

Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo
Universidad de Chile lanza cereal al mercado.

¿Lo probarás? Equipo nacional lanza al mercado su propio cereal con un concurso
presidente Gabriel Boric sacó aplausos en video viral de Tik Tok

¡El pequeño “acusó” a su abuelita! Presidente Boric sacó aplausos en redes sociales con respuesta a niño
Barcelona vs Villarreal jugarán fuera de España.

¡Polémica total! Duelo de Barcelona y Villarreal se jugará fuera de España
Arrancan los cuartos de final del master 1000 de shangai.

¡Objetivo semifinales! Los duelos de los cuartos de final del Master 1000 de Shangai