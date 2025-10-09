“Me da miedo que pueda correr mucho los límites”: Matthei sinceró su preocupación frente a posible elección de Kast
Por: Catalina Martínez
Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, lanzó duras críticas hacia José Antonio Kast durante una conversación con Radio Rock and Pop. La exalcaldesa expresó que le preocupa que alguien dispuesto a “correr los límites” como candidato pueda hacer lo mismo como presidente, lo que le genera “miedo”.
"Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me dan miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegue a ser presidente. Eso, sí, me complica", explicó la otrora edil.
Las críticas de Matthei surgen en medio del aumento de fricciones entre los bloques que respaldan a ambos aspirantes, tensiones alimentadas por conflictos internos y los “descuelgues” de militantes y simpatizantes de Chile Vamos y Demócratas, quienes han decidido apoyar la candidatura de Kast o de otros representantes cercanos a su sector político.
Además, se refirió a las agresiones que ha enfrentado en las plataformas digitales, luego de que comenzaran a circular registros en los que se aseguraba, falsamente, que sufría Alzheimer. La exalcaldesa calificó dichas acciones como un acto de “demostrar que no estás en condiciones físicas y mentales como para asumir un cargo”, lo que consideró una “cosa totalmente distinta”.
En tanto, José Antonio Kast no dejó pasar las palabras de Matthei y contestó asegurando que los enfrentamientos en la oposición únicamente favorecen al oficialismo. A través de un mensaje difundido en X, el líder republicano enfatizó que, si su candidatura no alcanza la segunda vuelta, su sector entregará su respaldo “sin condiciones” a quien sí lo consiga.