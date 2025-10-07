“Que aclare por qué me apoyó”: Kast aviva tensiones en la derecha con directo dardo contra Matthei

Este martes 7 de octubre, en medio del desarrollo de la agitada carrera presidencial, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, lanzó duras críticas hacia su contendora de la UDI, Evelyn Matthei.

El episodio se produjo durante la participación de la carta de Chile Vamos en el programa El candidato de Mega. En dicha instancia, la candidata señaló que una eventual administración de Kast implicaría un retroceso en materia de derechos para las mujeres.

Frente a esas declaraciones, el republicano no tardó en reaccionar. "Habría que decirle que aclare el concepto, si fuera así, ¿Por qué me apoyó en la campaña anterior?“, cuestionó en conversación con Tele13 Radio.

“¿De cuál Evelyn Matthei estamos hablando? ¿De la que me apoyó o la que dijo que yo podía administrar sus bienes? ¿Cuál Evelyn Matthei está hoy día frente a la ciudadanía?“, emplazó. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, no hablamos de las otras candidaturas. Si otra candidatura quiere hablar de nosotros, muy bien, nos hace un favor y nos levanta", sostuvo.

Kast y los derechos sociales

Por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que su eventual gobierno implique retrocesos en ciertos derechos —en especial tras anunciar un recorte presupuestario de 6000 millones de dólares—, José Antonio Kast afirmó que los derechos ya consolidados se mantendrán intactos.

“Hoy existe la Ley Karin, ningún derecho adquirido va a ser tocado por nosotros, ningún beneficio social va a ser tocado. Hoy sacan el tema de los 6 mil millones y dicen que van a afectar los beneficios. De hecho va a haber más garantía de que la PGU (Pensión Garantizada Universal) se va a pagar, porque nosotros somos personas serias”, afirmó el republicano.

“Hay más garantía de que el préstamo que están pidiendo a los trabajadores, si tenemos mayoría parlamentaria, no se lo vamos a pedir. El Estado no tiene que pedirle plata a los trabajadores", agregó. A su juicio, aseguró: “En estos cuatro años tenemos que sacar adelante al país por el desastre social, económico, educacional y de seguridad pública".