“Que aclare por qué me apoyó”: Kast aviva tensiones en la derecha con directo dardo contra Matthei

José Antonio Kast lanzó dura crítica contra Matthei

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Polémica despedida de soltera en Hospital de Antofagasta encendió el debate en vivo

Despedida de soltera en hospital de Antofagasta: Aclaración de dirigente encendió el debate en vivo
Las cinco polémicas que marcaron la carrera de Camila Flores

Camila Flores: Las cinco polémicas que han marcado a la controvertida diputada de derecha
Comenzaron los octavos de final del Mundial sub-20.

¡Por la cuenta mínima! Tenemos al primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20

¡Un pedido de auxilio! Clubes de Segunda División mandan carta de ayuda a la ANFP
Fiscalizan Clínica estética clandestina y lanzan insólita defensa

¡Escondieron a un paciente! Clínica estética clandestina lanzó polémica defensa en plena fiscalización
Claudio Borgui le responde a Arturo Vidal por La Roja sub-20.

¡No le gustó! Claudio Borghi explota contra Arturo Vidal por críticas a La Roja Sub-20
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios logra arrollador debut en Challenger 75 de Cali
La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones.

¡Con un esperado regreso! La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones
Despedida de soltera en Hospital Regional de Antofagasta trajo ola de críticas

¡Se descontroló la cosa! Insólita despedida de soltera en Hospital de Antofagasta desata polémica
La mala salud de Miguel Ángel Russo preocupa en Boca Juniors.

¡Enciende las alarmas! Gran preocupación en Boca Juniors por salud de su entrenador

Este martes 7 de octubre, en medio del desarrollo de la agitada carrera presidencial, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, lanzó duras críticas hacia su contendora de la UDI, Evelyn Matthei.

El episodio se produjo durante la participación de la carta de Chile Vamos en el programa El candidato de Mega. En dicha instancia, la candidata señaló que una eventual administración de Kast implicaría un retroceso en materia de derechos para las mujeres.

Frente a esas declaraciones, el republicano no tardó en reaccionar. "Habría que decirle que aclare el concepto, si fuera así, ¿Por qué me apoyó en la campaña anterior?“, cuestionó en conversación con Tele13 Radio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

“¿De cuál Evelyn Matthei estamos hablando? ¿De la que me apoyó o la que dijo que yo podía administrar sus bienes? ¿Cuál Evelyn Matthei está hoy día frente a la ciudadanía?“, emplazó. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, no hablamos de las otras candidaturas. Si otra candidatura quiere hablar de nosotros, muy bien, nos hace un favor y nos levanta", sostuvo. 

Kast y los derechos sociales 

Por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que su eventual gobierno implique retrocesos en ciertos derechos —en especial tras anunciar un recorte presupuestario de 6000 millones de dólares—, José Antonio Kast afirmó que los derechos ya consolidados se mantendrán intactos.

“Hoy existe la Ley Karin, ningún derecho adquirido va a ser tocado por nosotros, ningún beneficio social va a ser tocado. Hoy sacan el tema de los 6 mil millones y dicen que van a afectar los beneficios. De hecho va a haber más garantía de que la PGU (Pensión Garantizada Universal) se va a pagar, porque nosotros somos personas serias”, afirmó el republicano. 

“Hay más garantía de que el préstamo que están pidiendo a los trabajadores, si tenemos mayoría parlamentaria, no se lo vamos a pedir. El Estado no tiene que pedirle plata a los trabajadores", agregó. A su juicio, aseguró: “En estos cuatro años tenemos que sacar adelante al país por el desastre social, económico, educacional y de seguridad pública".

NOTAS DESTACADAS

Polémica despedida de soltera en Hospital de Antofagasta encendió el debate en vivo

Despedida de soltera en hospital de Antofagasta: Aclaración de dirigente encendió el debate en vivo
Las cinco polémicas que marcaron la carrera de Camila Flores

Camila Flores: Las cinco polémicas que han marcado a la controvertida diputada de derecha
Comenzaron los octavos de final del Mundial sub-20.

¡Por la cuenta mínima! Tenemos al primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20

¡Un pedido de auxilio! Clubes de Segunda División mandan carta de ayuda a la ANFP
Fiscalizan Clínica estética clandestina y lanzan insólita defensa

¡Escondieron a un paciente! Clínica estética clandestina lanzó polémica defensa en plena fiscalización
Claudio Borgui le responde a Arturo Vidal por La Roja sub-20.

¡No le gustó! Claudio Borghi explota contra Arturo Vidal por críticas a La Roja Sub-20
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios logra arrollador debut en Challenger 75 de Cali
La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones.

¡Con un esperado regreso! La Roja femenina entrega la nómina para la Liga de las Naciones
Despedida de soltera en Hospital Regional de Antofagasta trajo ola de críticas

¡Se descontroló la cosa! Insólita despedida de soltera en Hospital de Antofagasta desata polémica
La mala salud de Miguel Ángel Russo preocupa en Boca Juniors.

¡Enciende las alarmas! Gran preocupación en Boca Juniors por salud de su entrenador
Gobierno habilita postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025

¿Cumplo los requisitos? Gobierno abre postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025
Esteban Paredes reacciona a nombre de Johnny Herrera.

A Esteban Paredes le recuerdan a Johnny Herrera y su reacción de vuelve viral en las redes
figura de argentina sub 20 se burla de chile.

Figura de Argentina Sub 20 se burla de Chile y falta el respeto: "disfrutan el Mundial porque..."
Formación Chile Sub 20.

A buscar la hazaña: la formación de Chile Sub 20 para enfrentar a México en el Mundial
Lucas Assadi está enfocado en la U.

¿Qué dirán los hinchas? Lucas Assadi rompe el silencio tras llamado de Boca Juniors 
arturo vidal fulmina a nicolás córdova.

Arturo Vidal fulmina a Nicolás Córdova por su trabajo con Chile Sub 20: "No entiendo a qué..."
Colo Colo Femenino récord mundial.

Colo Colo Femenino alcanza inédito récord mundial con nuevo triunfo en Copa Libertadores
Gobierno desmintió cifras falsas difundidas por republicanos

“Una de las grandes fake news”: Gobierno acusa desinformación de republicanos por cifras falsas
El Servicio Nacional de Aduanas realizará su quinto remate electrónico

Se viene el remate aduanero 2025: Todo lo que necesitas saber para participar
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Golpeó la mesa! El primer gran cambio de Fernando Ortiz en Colo Colo