“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

A primera hora de este miércoles salió a la luz un video hasta ahora desconocido: una nueva pieza en el dramático caso de Eduardo Cruz-Coke, el fotógrafo que perdió la vida junto a sus dos hijos adolescentes en la comuna de La Reina. Sin embargo, las imágenes despertaron el rechazo colectivo de los usuarios, quienes criticaron duramente a los medios que compartieron el material.

Fue durante la transmisión de Contigo en la Mañana (CHV), que se exhibió un registro en el que se observa a la víctima junto a uno de sus hijos, minutos antes del ataque fatal. Ambos aparecen en la vía pública, caminando hacia y desde un negocio cercano. Más tarde, el mismo clip fue exhibido en el matinal de Canal 13.

“Conseguimos las últimas imágenes. Las cámaras de seguridad que estaban en el entorno de la casa de Eduardo Cruz-Coke. De hecho, estas son las últimas imágenes de Eduardo Cruz-Coke”, detalló el periodista Sergio Jara.

“Él tiene data de muerte de las 15.00 a 15.30 horas y estas imágenes son de las 14.40. Una media hora antes, él sale a comprar con su hijo y cruza la calle”, explicó el comunicador.

Lluvia de críticas

La imagen corrió como pólvora en redes y la discusión no tardó en encenderse. Entre los seguidores del matinal, algunos defendieron el registro como una pieza que podría ayudar a esclarecer el caso. La mayoría, en cambio, lo rechazaron de plano, tachándolo de “morboso” e “innecesario”.

“No era necesario compartir esta imagen de las víctimas”, “Que doloroso ver estas imágenes, yo siendo una desconocida, imagínense la madre y familiares, por qué tienen que hacer esto. Es innecesario, por audiencia y puntos pffff”, “Dejen a esas personas descansar en paz”, “En que ayuda eso, más que al morbo de los periodistas que gozan con eso” y “Que innecesario, que asco de periodismo, que falta de humanidad, saquen estos programas”, fueron algunos de los comentarios.