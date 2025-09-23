“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista

Este domingo y tras meses de mantener un perfil bajo, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, rompió el silencio. En conversación con Primer Plano de CHV, espacio conducido por Julio César Rodríguez, la ex jefa comunal se refirió por primera vez a su situación judicial. Sin embargo, la entrevista desató una ola de críticas por parte de usuarios en redes sociales y otras figuras mediáticas.

Recordemos que la otrora edil se encuentra con investigación en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su mandato en la comuna metropolitana, por la cual se encuentra con arresto domiciliario nocturno.

La comentada entrevista de Cathy Barriga

En el espacio televisivo, la ex Mekano recordó el día en que quedó en prisión preventiva luego que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago considerara que “su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad”. Tras ser consultada por el periodista, Barriga expresó: “Recuerdo la fecha, el 12 de noviembre. Ese es el peor día de mi vida. Nunca lo voy a olvidar”.

“Uno puede vivir distintos momentos difíciles en la vida, pero cuando hay algo que te causa ese dolor intencionalmente, es distinto a que se te enferme un hijo gravemente”, afirmó la ex jefa comunal.

“Yo recuerdo esa sensación de shock de haberla vivido con mi hijo Joaquín, cuando él tenía 3 años y estuvo en la UCI entre la vida y la muerte, en donde ves todo negro, te paralizas. Pero es distinto cuando tú eres completamente inocente y llegas a una situación así“, relató.

“Ponte tú en ese lugar, que a ti alguien te acuse de algo que no hiciste”, aseveró. En ese sentido, le aseguró al animador que no se imaginaba que quedaría en prisión preventiva ese día. “Quiero mi vida de vuelta, nada más. Quiero que termine todo esto”, recalcó Cathy Barriga más adelante en la entrevista.

Les llovieron las críticas

Más tarde, en el mundo de las redes sociales, las reacciones negativas no se hicieron esperar. En su cuenta oficial de Instagram, CHV publicó varios fragmentos de la conversación entre JC y la ex alcaldesa, donde los usuarios apuntaron contra las declaraciones de Barriga y calificaron la entrevista como un “lavado de imagen”.

“Fue el peor día de mi vida,y después me acuerdo de los 31 mil millones y se me pasa”, “A quién llevan la próxima semana a lavar imagen?”, “Que le retengan los millones que se echó al bolsillo, que pague”, “Como le dan pantalla a esta delincuente”, “El programa se llama ..! Limpiando la imagen !”, “Que asco de entrevista , quien sigue? Hermosilla ?? Guaton Chadwick??” y “La mafia Lavín moviendo todos sus contactos para limpiar la imagen de la pobre Katty 😇”, fueron algunos de los comentarios.

Ale Valle se pronunció al respecto

Por otro lado, desde las tierras de YouTube, la periodista y concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle, también salió a cuestionar tanto las declaraciones de Cathy Barriga como la dirección que tomó la entrevista a manos de Julio César Rodríguez.

“No puede ser que te hagan una entrevista tan banal y tan frívola donde no te enfrenten, donde te dejen decir cualquier cosa”, partió expresando en La Voz de los que Sobran. “Como que ella no es política, entonces no sabía nada de política ¡Entonces no te metas a hacer cosas de políticos!”, exclamó.

“Pero que vuelva y que le den espacio para mentir así y sin tener algo que decirle de vuelta, sin enfrentarla con datos. Por ejemplo, ella diciendo que su esposo nunca tuvo nada que ver ¿Y no le muestran los mails que el tipo mandó?”, cuestionó.

Luego, apuntó directamente contra la figura de CHV. “A mi me parece que aquí el problema es de Julio César Rodríguez. El es ejecutivo del canal, entonces él toma decisiones. Ósea él ya no solamente es rostro, a él no lo obligaron a hacer esto. El está detrás de la decisión de entrevistarla y darle lucas”, lanzó Ale Valle.

Finalmente, la comunicadora dejó una profunda reflexión y advertencia. “Es una pésima señal para la sociedad en la que vivimos. Después decimos que el narco llega a las poblaciones cuando el Estado no está, pero el narco también llega a las poblaciones cuando les decimos que los crímenes y los delitos se castigan con dinero, con ir a la tele y con hacerte más famoso”, cerró.

Más tarde, los cibernautas se manifestaron a favor de las declaraciones de la comunicadora. “El JC hace rato que se está yendo a la chuchx sin necesidad que lo manden”, “JC entró ganándose a la gente actuando como pueblo, luego se vendió” y “Es increíble que a una persona imputada como Cathy Barriga, con pruebas tan contundentes en su contra, se le siga dando tribuna y la justicia le permita tantos privilegios. Es un claro intento de limpieza de imagen. Este es el Chile que vivimos: chilenos de primera y de segunda”, fueron algunas de las reacciones.