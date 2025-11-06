Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación

Universidad de Chile derrotó a Everton y sumó una victoria que aumenta la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores de 2026. Sin embargo, en los azules aún duele la eliminación de Sudamericana ante Lanús y Matías Zaldivia dejó polémicas palabras al recordarla.

Fue justamente después de los festejos ante los viñamarinos cuando el defensor fue entrevistado y no tuvo ningún tipo de filtro en sus dichos, acusando un notorio complot contra la U para que no continuaran en la copa.

Matías Zaldivia recuerda la eliminación ante Lanús

“Fue un golpe muy duro para nosotros, porque teníamos una gran ilusión, creo que estuvimos a la altura de la copa y de los partidos. Como dije recién, para mí nos sacaron de la copa. Si bien hubo detalles que pudimos mejorar de local y como visitante con Lanús, creo que fue muy injusto la manera en la que perdimos allá”, acusó el defensa.

Zaldivia acusa que la U fue sacada injustamente de la Sudamericana.

En ese mismo sentido, el ex Colo Colo añadió que “la mano fue clara, la expulsión de los cinco minutos que hubiera cambiado todo el partido, pero bueno, ya está, hay que mirar el último objetivo que tenemos que es entrar a la Copa Libertadores directo, creo que este grupo se lo merece estas últimas derrotas pareciera como si no hubiéramos hecho una año bueno”.

La U fue perjudicada por Conmebol

Ante un posible plan para eliminarlos de la copa, el defensor central señaló que “es difícil pensar así, habían muchos rumores, todos los sabíamos, pero nosotros no pensábamos que iba a pasar, pero después de ver las imágenes (...) nos sacaron de una manera muy injusta de la copa, son cosas del fútbol que a veces pasan”.

