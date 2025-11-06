Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Por: Fabián Marambio

Charles Aránguiz fue el último gran retorno de la Generación Dorada a Chile. El volante llegó a Universidad de Chile después de un complejo momento en Brasil y rápidamente hizo gala de toda su jerarquía. Es por eso que el volante quiere seguir mucho más tiempo en el club pero tiene algunas exigencias.

El referente de los azules tiene avanzada su negociación, pero aún no está definido. Según informaron en Radio ADN, el bicampeón de América exige mejores condiciones para mantenerse un par de años más en el club.

Las exigencias de Charles Aránguiz para seguir en la U

"Charles quiere que se eliminen las cláusulas de cuando llegó, que venía de un presente complejo y lesionado desde Brasil. Quiere que no se cuenten minutos para renovar o ciertos bonos, pero tiene todo la intención de seguir”, informaron desde la emisora antes mencionada.

Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.
Aránguiz exige mejores condiciones para seguir en la U.

Recordar que el “Príncipe” renovó su contrato automáticamente para 2026 debido a una cláusula de minutos. Es justamente esta cláusula la que quiere eliminar para extender su contrato durante más temporadas, al menos, hasta finales de 2027.

Ahora todo está en manos de la dirigencia, donde tendrán que evaluar lo que les podría ofrecer el volante en las temporadas venideras. Destacar que ya tiene 36 años y este es el principal factor por el que en Azul Azul preocupa el tema de las cláusulas.

