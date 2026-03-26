¡De la gloria al problema! DT campeón con Santiago Wanderers renuncia tras el título

Esta semana ha sido muy especial para el fútbol chileno y también para Santiago Wanderers, quienes consiguieron quedarse con el título de la Copa Libertadores sub-20 en Ecuador, tras vencer vía lanzamientos penales al poderoso Flamengo.

El cuadro caturro mostró el podería de su cantera, quienes nunca se achicaron ante enormes rivales, donde primero consiguieron ser el punteros imbatibles de su grupo y luego pavimentaron un increíble camino hasta levantar el título.

Con esto, Santiago Wanderers pasó a la historia de nuestro fútbol al ser el primer equipo nacional en conseguir la Copa Libertadores sub-20, dando también así un rayo de esperanza para lo que puedan lograr las próximas generaciones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El puerto de Valparaíso continúa celebrando la obtención de la Copa Libertadores sub-20 por parte de Santiago Wanderers, quienes escribieron su nombre en la historia del fútbol al ser el primer y único equipo chileno en lograr este enorme título.

Enorme terremoto en el puerto

Pero de la felicidad absoluta pasaron a una enorme preocupación en el cuadro caturro, esto ya que el cuerpo técnico que logró esta enorme hazaña renunció al equipo porteño. El entrenador Felipe Salinas junto a su ayudante Osvaldo Cataldo, abandonaron el club debido a enormes diferencias con el presidente de la institución, Reinaldo Sánchez.

También te puede interesar: ¡Sigue imparable! Tomás Barrios avanza y va por las semifinales del Challenger 100 de Sao Paulo