“Más tiempo para la familia”: Así fue la simbólica inauguración en bicicleta de Boric por el puente más largo del país

Este martes comenzó la marcha blanca del Puente Industrial, la nueva vía que une a San Pedro de la Paz con Hualpén en la Región del Biobío. Con sus 6,4 kilómetros de extensión, se convierte en la obra de conectividad más extensa del país y en el cuarto viaducto que cruza el río Biobío, sumándose al Puente Ferroviario.

Durante la actividad inaugural, el presidente Gabriel Boric expresó que la "nueva conexión vial va a permitir ahorrar entre 35 y 50 minutos que se perdían por la congestión que existía en el trayecto. Sabemos que a menos tiempo de traslado, es más tiempo para la familia, para los amigos, para el descanso, para el ocio".

El nuevo viaducto impactará directamente en la calidad de vida de cerca de 350 mil residentes de San Pedro de la Paz, Hualpén y Concepción. La obra no solo ofrece una alternativa más eficiente para el transporte de carga hacia polos productivos, sino que también incorpora una ciclovía de 7,7 kilómetros, un paseo peatonal con iluminación y mejoras en la Ruta 160, incrementando la seguridad vial para miles de usuarios.

“Este puente es una política de Estado”

En un acto simbólico, el jefe de Estado recorrió el largo puente en bicicleta, destacando además, el alcance nacional de esta nueva obra. "Este puente, además, beneficia a todo el país porque permite conectar sectores productivos, fortalecer el transporte de carga y potenciar la logística vial con los puertos de Lirquén, de Talcahuano, de San Vicente y de Coronel. Se embarca también en una estrategia más grande, que tiene que ver con el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío", señaló.

"Quiero destacar que este puente es una política de Estado. Esto no es algo que pase por un solo gobierno. Estas son obras que demoran mucho más que un gobierno, que se planean a más de 4 años, que se planifican a más de 4 años. Por lo tanto, es la obra también de gobiernos anteriores, de los gobiernos que nos antecedieron", agregó Boric.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, aseguró que "es una tremenda alegría el poder estar en la apertura de esta obra de ingeniería que refleja el trabajo de los Ministerios de Obras Públicas de varios gobiernos, poniendo de manifiesto lo que logramos cuando trabajamos y abordamos estos proyectos como lo que son, proyectos de Estado”.

“Además, quiero destacar que esta obra se enmarca en el Plan Más Movilidad, una convocatoria amplia que aborda los problemas de movilidad, de transporte, tanto de pasajeros como de carga, en el Gran Concepción, con una mirada integral. Confiamos en que este puente jugará un papel importante en reducir la muy alta congestión que se produce en esta zona", indicó el representante de la cartera.