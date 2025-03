“Yo no estoy siendo investigada”: Mariela Sotomayor frenó en seco a abogado de Cathy Barriga

Durante el programa matutino Mucho Gusto, se vivió un intenso intercambio entre la periodista de Mega, Mariela Sotomayor, y el abogado Giovanni Calderón, defensor de Cathy Barriga. La discusión surgió mientras abordaban los polémicos gastos de la administración de Barriga en Maipú, momento en el que Sotomayor cuestionó a Calderón por la adquisición de 740 collares Swarovski, cuyo costo superó los 13 millones de pesos.

“Ahora yo le pregunto a usted, no solamente como abogado, sino que como persona. ¿Le parece que gastar 14 millones de pesos en collares, tiene algo de sentido cuando existen tantas cosas hoy que no se están dando como corresponde en un municipio como Maipú, donde hay tantas necesidades?”, indagó la comunicadora.

Pero Calderón tenía una estrategia preparada para responder al emplazamiento. “Yo te puedo responder con otra pregunta. Tú fuiste contratada para un evento como animadora por la misma Municipalidad de Maipú, entonces la pregunta es ¿ese gasto es considerado innecesario?“, lanzó el abogado.

“Si vamos a juzgar la necesidad de determinado gasto, tenemos que ser coherentes ¿A tí te parece un gasto necesario o innecesario que te contraten para un evento por parte de la Municipalidad?“, cuestionó.

Mariela Sotomayor se lanza con todo

Frente a la sorpresiva ofensiva de Calderón, Mariela no se iba a quedar callada y reaccionó con evidente molestia. “Escúcheme una cosa, porque esto no lo voy a aceptar”, comenzó diciendo con firmeza.

“Primero, señor abogado, me parece una falta de profesionalismo tremenda que usted me responda algo con una pregunta que no tiene nada que ver con este tema y con eso intente poner sobre la mesa alguna duda sobre mi persona, mi integridad. Porque yo no estoy siendo investigada, la que está siendo investigada es su clienta”, disparó con todo la panelista

Posteriormente, afirmó que efectivamente trabajó en el festival Fuerza de Mujer durante el periodo de 2018 a 2019, al igual que alrededor de 200 profesionales más del ámbito del espectáculo. Relató que el evento duró tres días y que incluso tuvo que trabajar a pesar de estar enferma. “No me acuerdo, pero fue por un valor bastante bajo para la cantidad de horas que tenía que estar ahí”, contó.

“¡Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahora! (...) No soy abogada pero sé muy bien el respeto que merezco y le pido que no se vuelva a equivocar", cerró Mariela Sotomayor.