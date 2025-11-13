Marcelo "Chino" Ríos revela a su favorito para estas Elecciones Presidenciales: "no podemos caer más bajo"

Por: Fabián Marambio

Chile se prepara para unas nuevas Elecciones Presidenciales y todo el país está atento esperando para conocer al nuevo presidente de la nación. A pocos días de que esto suceda, el siempre polémico Marcelo "Chino" Ríos reveló a su candidato favorito para ganar.

El extenista no tuvo pelos en la lengua y, como de costumbre, no dejó a nadie indiferente al utilizar sus redes sociales para revelar su favoritismo político. "Siempre me ha gustado dar mi opinión política cuando hay elecciones, y ahora con mayor razón, porque estamos a pocos días de tener las elecciones más importantes en la historia de nuestro país”, arrancó señalando.

Marcelo Ríos da a su elegido para las Elecciones Presidenciales

Siguiendo con sus palabras, el ex número uno del mundo lanzó su veredicto sobre el gobierno actual de Gabriel Boric. "No podemos continuar con esto, no podemos caer más bajo. He tomado la decisión de buscar al presidente más perro hoy en día, que vaya con convicción, que saque adelante a este país", agregó.

Continuando con su análisis, y antes de revelar el nombre de su candidato ideal, Marcelo Ríos afirmó que busca "un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en ese país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel”

"Chino" Ríos va por Johannes Kaiser

Finalmente, el retirado tenista reveló su candidato. "Hoy en día no se puede andar en la calle, te roban, hay portonazos, la gente está asustada, y hay que cambiar eso. Así que los invito a votar por un presidente que tiene cojones y quiere sacar el país adelante de una manera que a mí me gusta: invito a votar por Johannes Kaiser".

