Se reveló todo: La potente pelea que provocó la salida de Miguel Ramírez en Unión Española

Por: Fabián Marambio

La temporada 2025 está pronta a terminar y falta conocer el desenlace final de cada equipo, entre ellos, Unión Española. Los hispanos están peleando con el descenso y, para más remate, una potente pelea provocó la salida de Miguel Ramírez como entrenador justo en la recta final.

El DT decidió abandonar el equipo de Independencia y y no fue precisamente por la seguidilla de malos resultados. Según informó Juan Cristóbal Guarello, el estratega tuvo un desencuentro con los jugadores más experimentados del plantel y, por lo mismo, decidió cortar por lo sano.

La pelea que sacó a Miguel Ramírez de Unión Española

"Miguel Ramírez se peleó con los cabrones del camarín de Unión Española y nunca más pudo volver. ¿Por qué? Porque echó a Torgnascioli. Desde que echó a Torgnascioli, los Aránguiz y todos esos hue… le hicieron la cruz", dijo el comunicador en su programa La Hora de King Kong.

Miguel Ramírez se peleó con todos en Unión Española.

Tras la salida de Ramírez, el encargado de asumir en esta compleja situación fue Gonzalo Villagra, ídolo del club que quiere agigantar su historia manteniendo a Unión Española en la máxima categoría del fútbol chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El próximo partido de los hispanos será contra Deportes Limache el próximo 21 de noviembre a las 20:00 horas. Debido a la situación de ambos equipos en la tabla, este duelo será una verdadera final que, en caso de terminar en victoria limachina, podría comenzar a sentenciar el descenso de la Unión.

