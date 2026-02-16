VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

No es ningún secreto que el fútbol chileno es una de las ligas menos competitivas de este lado del continente, sobre todo si la comparamos con las grandes ligas como lo son la brasileña o la argentina. Uno de los motivos de esto es la cantidad de partidos y grandes parates que presentaba nuestra liga en comparación al resto.

Ahora con la implementación de la Copa de La Liga, la ANFP promete que se tendría fútbol chileno todo el año, ya que a la ya disputada Supercopa que se quedó Coquimbo Unido en enero, se sumaron los inicio del Campeonato Nacional en febrero y también la Copa Chile que ya está en marcha al menos con los equipos de la Primera B.

Por ahora habrá que ver cómo avanzan las cosas y los torneos esta temporada, porque también la suspensión de partidos fue una tónica en la temporada pasada, algo que va más allá de las normativas impuestas en el calendario de la ANFP. Pero se espera que al menos de ahora en adelante, el fútbol nacional tenga una mayor competencia.

Uno de los jugadores que dió su tan ansiado salto al extranjero durante el actual mercado de fichajes fue el caso de Vicente Pizarro, quien salió de Colo Colo para llegar a Rosario Central en el fútbol argentino. Si bien al inicio le costó un poco adaptarse, ya está recibiendo sus primeros elogios al otro lado de la cordillera.

El palito para Chile

Con respecto al nuevo ritmo de competencia, Vicente Pizarro destacó el gran cambio que está viviendo en la liga argentina, donde aprovechó de lanzar un palito para la forma en que se disputa el fútbol chileno. "Acá se juega una gran cantidad de partidos, ya llevamos varios juegos y en Chile va apenas la mitad de eso. La competencia te hace crecer día a día".

Revisa a continuación las palabras del exjugador de Colo Colo:

