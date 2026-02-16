VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto
FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda

No es ningún secreto que el fútbol chileno es una de las ligas menos competitivas de este lado del continente, sobre todo si la comparamos con las grandes ligas como lo son la brasileña o la argentina. Uno de los motivos de esto es la cantidad de partidos y grandes parates que presentaba nuestra liga en comparación al resto.

Ahora con la implementación de la Copa de La Liga, la ANFP promete que se tendría fútbol chileno todo el año, ya que a la ya disputada Supercopa que se quedó Coquimbo Unido en enero, se sumaron los inicio del Campeonato Nacional en febrero y también la Copa Chile que ya está en marcha al menos con los equipos de la Primera B.

Por ahora habrá que ver cómo avanzan las cosas y los torneos esta temporada, porque también la suspensión de partidos fue una tónica en la temporada pasada, algo que va más allá de las normativas impuestas en el calendario de la ANFP. Pero se espera que al menos de ahora en adelante, el fútbol nacional tenga una mayor competencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Uno de los jugadores que dió su tan ansiado salto al extranjero durante el actual mercado de fichajes fue el caso de Vicente Pizarro, quien salió de Colo Colo para llegar a Rosario Central en el fútbol argentino. Si bien al inicio le costó un poco adaptarse, ya está recibiendo sus primeros elogios al otro lado de la cordillera.

El palito para Chile

Con respecto al nuevo ritmo de competencia, Vicente Pizarro destacó el gran cambio que está viviendo en la liga argentina, donde aprovechó de lanzar un palito para la forma en que se disputa el fútbol chileno. "Acá se juega una gran cantidad de partidos, ya llevamos varios juegos y en Chile va apenas la mitad de eso. La competencia te hace crecer día a día".

Revisa a continuación las palabras del exjugador de Colo Colo:

También te puede interesar: VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr

NOTAS DESTACADAS

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto
FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación
Fernando Zampedri a la caza de Pelé.

A la caza de Kylian Mbappé y de Pelé: el increíble récord que podría romper Fernando Zampedri en este 2026
Óscar Opazo sueldo en Everton.

Muy lejos de lo que le pagaba Colo Colo: filtran el sueldo que recibiría Óscar Opazo en Everton
U de Chile fija postura con Meneghini.

¿Está contra las cuerdas? Esta es la postura de U de Chile con Francisco Meneghini tras los malos resultados
Javier Correa y su furia en Colo Colo.

VIDEO | Javier Correa tuvo fuerte pataleta tras lesionarse en Colo Colo y Aníbal Mosa lo reta públicamente
Impacto en Colo Colo por muerte de su dirigente.

Justo antes del triunfo: Colo Colo es golpeado por el fallecimiento de un importante miembro del club
Expromesa de la roja se retira del fútbol.

Las lesiones pasaron la cuenta: expromesa de La Roja anuncia difícil decisión en su carrera con solo 33 años
Universidad Catolica vs Cobresal, campeonato 2025

¡Adiós al invicto! Universidad Católica tropieza en la altura y cae ante un Cobresal imparable
Cristián Zavala

¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido
incendios

"Existe riesgo de propagación": La cruda advertencia de Bomberos por incendios activos en Viña del Mar