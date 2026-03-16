Quiroz ordena recorte en todos los ministerios, mientras economista tilda de “absurdo” el debate por la caja fiscal

En el marco del plan de ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó una rebaja del 3% en los presupuestos de todos los ministerios mediante la firma de un instructivo que ordena aplicar el recorte de forma transversal.

Según informó ADN Radio, el instructivo establece un recorte del 3% que deberá aplicarse por igual en cada una de las carteras. La decisión responde a la preocupación del Ejecutivo por el estado de la caja fiscal, escenario que —según el Gobierno— fue heredado de la gestión del expresidente Gabriel Boric, lo que ha impulsado medidas para restringir el gasto público.

Desde Hacienda señalaron que el recorte todavía está en etapa de análisis, ya que aún debe definirse de qué manera se aplicará en cada ministerio. Dicha evaluación considerará las prioridades y requerimientos particulares de cada cartera antes de ejecutar la rebaja, detalló el citado medio.

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Luego de oficializarse la instrucción, el Gobierno prevé informar en los próximos días cómo se implementará el ajuste y cuáles serán los tiempos para aplicarlo en cada repartición del Estado.

Expresidente del Banco Central cuestiona debate por caja fiscal

Por otro lado, en cuanto a la polémica y los roces que ha levantado el debate instalado por Jorge Quiroz la semana pasada respecto al estado de la caja fiscal, el economista José de Gregorio, ex presidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se sumó a la discusión por las finanzas públicas en entrevista con EmolTV.

Más allá de las cifras que han marcado la disputa —los US$40 millones mencionados por Quiroz para diciembre o los US$1.400 millones de enero de 2026 citados por el exministro Nicolás Grau—, el economista cuestionó el foco del intercambio y calificó la polémica como “absurda”, restándole sentido al debate sobre el saldo puntual de la caja fiscal.

Durante la conversación con el mencionado portal, De Gregorio sentenció que la intensidad que ha alcanzado esta controversia refleja "un grado de falta de conocimiento y, por otra parte, un grado de falta de transmisión de los conocimientos de gente que supuestamente entiende".

"¿La gente discute mucho sobre la caja de las empresas o discute sobre sus utilidades, sobre sus inversiones? La caja es un tema de tesorería, no es un tema económico. La caja no es riqueza", agregó el expresidente del Banco Central.

"Falta de conocimiento impresionante"

"Es una discusión hiper secundaria", señaló, explicando que otro sería el panorama si es que la caja se hubiese consumido "porque se hicieron gastos extraordinarios o se hicieron gastos fuera de presupuesto. Lo que uno debe reclamar o lo que uno debe estudiar, analizar o cuestionar es el gasto, pero la discusión es de la caja, donde incluso he visto cartas de economistas destacados hablando con una falta de conocimiento impresionante".

"Lo importante es el presupuesto de la nación: cuánto el gobierno decide gastar, cuánto han sido sus ingresos y cómo va haciendo calzar esas cifras. La caja son operaciones de tesorería que no revisten la importancia que le han dado muchos colegas y que han terminado amplificándose en la prensa. Esta es una cosa muy menor, que puede esconder temas de fondo, pero no vamos a empezar a hacer una teoría económica en torno a la caja, por favor", enfatizó el también académico al citado medio.

"Por favor, demos un poco de altura de miras, seriedad. Hemos aprendido mucho, tenemos una cantidad de economistas buenos en el país de sobra, y me impresiona la discusión. Es totalmente sobredimensionada", cerró De Gregorio.

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