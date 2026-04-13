VIDEO | ¡Desató feroces reacciones! Mara Sedini evitó dar detalles en medio de críticas por polémico almuerzo de Kast

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Por: Catalina Martínez

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Tras la polémica que levantó el almuerzo realizado por el presidente José Antonio Kast en La Moneda, la ministra vocera, Mara Sedini, debió salir a responder los cuestionamientos de la prensa. 

Según reveló BiobioChile este lunes, el mandatario habría organizado una comida el pasado viernes para sus excompañeros de Derecho, de la Universidad Católica. Más tarde se filtraron imágenes que dieron cuenta tanto del carácter de la reunión como del impresionante menú que se ofreció a los asistentes. 

De inmediato surgieron cuestionamientos por un eventual financiamiento con recursos fiscales de una actividad privada, donde los parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini impulsaron una presentación ante Contraloría para que se indague y determine si hubo irregularidades en la realización del encuentro.

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“Utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave. Qué viene después ¿fiesta de los hijos con el dinero de todos los chilenos? (...) Dijeron que no había plata para el bencinazo, pero hoy día tienen plata para las celebraciones del presidente. La Moneda no es un fundo”, sentenció Manouchehri, según recogió La Cuarta

“Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quien se junta el presidente, pero no puede usar La Moneda como si fuera su quincho”, cuestionó por su parte Cicardini.

La elusiva de Mara Sedini  

Fue bajo dichos cuestionamientos que la prensa buscó respuesta de Mara Sedini. Sin embargo, la ministra vocera eludió las preguntas y evitó dar detalles. “Como siempre, como Gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma, como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios, para responder a lo que se requiera y se nos pregunte”, contestó ante los medios. 

Cuando los periodistas insistieron en una explicación del Gobierno frente a la polémica, la vocera reiteró: “Vamos a usar los canales institucionales para poder responder”.

En otro intento, los comunicadores apuntaron a la contradicción frente al “relato de que no hay plata” y las inquietudes de los ciudadanos, a lo que Sedini enfatizó una vez más: “Por eso es importante responder de manera responsable y a través de la institucionalidad. Le daremos respuesta (a la ciudadanía) vía esa forma”.

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