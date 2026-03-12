¡Decisión tomada! Octavio Rivero será baja en Universidad de Chile por varios meses

Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

Por: Gonzalo Zamora

Universidad de Chile no está pasando por su mejor momento esta temporada, donde esta semana, Francisco Meneghini dejó de ser el director técnico del equipo debido a malos resultados en el inicio de este año.

Actualmente, el romántico viajero sólo suma un triunfo en toda la temporada, este fue ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno, pero aún así están en el lugar 12 de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo un punto del descenso.

Sumado a todo esto, Universidad de Chile no participará en copas internacionales esta temporada, porque además perdieron ante Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana y no lograron ingresar a la fase de grupos de la competición, pese a que el año pasado llegaron hasta las semifinales.

Universidad de Chile atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años, donde el mal desempeño del equipo, que está a un solo punto del descenso, obligó a la directiva del equipo a despedir de manera anticipada a Francisco Meneghini como director técnico del club.

Una complicada baja

Sumado a lo anterior, los azules también están sufriendo con las diversas lesiones que aquejan a sus jugadores, donde ahora, Octavio Rivero deberá someterse a una operación. El delantero uruguayo sufre una complicada dolencia en la rodilla, lo cuál debería mejorar con esta cirugía, pero tras esto estará entre tres y cuatro meses fuera de las canchas para recuperarse, siendo así una sensible baja en el equipo.

