¡Mandatario lamentó el ataque! El impactante momento en que comentarista pro Trump fue asesinado en pleno evento

Compentarista pro Donald Trump recibió un disparo en el cuello

Por: Catalina Martínez

Lo que comenzó como un encuentro político en la Universidad del Valle de Utah terminó en tragedia. Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo pro Trump en Estados Unidos, recibió un disparo en el cuello mientras encabezaba la actividad

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reaccionó de inmediato al violento episodio en sus redes sociales. “Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga”, expresó en Truth Social. 

Sin embargo, aunque el comentarista fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, falleció horas más tarde por la gravedad de sus heridas. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia está “siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado” a Kirk.

Mientras tanto, en el caótico mundo de las redes sociales, comenzaron a viralizarse diversos videos que capturaron el momento preciso del ataque. Justo mientras Kirk dirigía el evento y se encontraba rodeado por una multitud de personas.

Advertencia: Imágenes fuertes

¿Quién era Charlie Kirk? 

A sus 30 años, Kirk se había convertido en un referente del ala conservadora en los medios estadounidenses. Era frecuente verlo en campus universitarios, enfrentando a quienes cuestionan las políticas de Trump. Una década atrás fundó Turning Point USA, un movimiento destinado a impulsar la agenda conservadora entre estudiantes de secundaria y universitarios.

