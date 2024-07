Mamá de Tomás Bravo revela nueva inédita línea investigativa: "es algo que no ha salido en TV"

Estefanía Gutiérrez la madre del pequeño Tomás Bravo se refirió en una nueva edición del programa de YouTube El Comisario a la investigación en torno al misterioso caso y contó una inédita línea investigativa que no ha sido expuesta por los medios televisivos. Recordemos que el pequeño Tomasito, fue encontrado muerto en circunstancias desconocidas en febrero del 2021.

“Todo ha sido muy terrible por tanta falla, por tanta negligencia y enredo durante la investigación. Yo siento que tengo algunas cosas aclaradas, pero me sigo preguntando por qué a mi hijo le pasó esto” partió diciendo la joven madre quien también confesó estar desilusionada con el sistema judicial por las irregularidades en la investigación.

¿Qué dijo la madre de Tomás Bravo?

“Lo peor es la desilusión con un sistema que prometió hacer justicia por Tomi y no lo hicieron. Es una desilusión que se investigara por homicidio y luego se cambiara de la nada por ‘abandono’. Sentí una falta de respeto enorme por mi hijo, por la falta de seriedad” mencionó Gutiérrez quien se muestra muy activa en redes buscando justicia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sobre la misma complementó que “se estaba investigando a una persona que está imputada por matar a alguien, no por abandonarlo. A mí nunca me dijeron ‘su hijo fue víctima de un abandono’. Me sentí pasada a llevar, sentí que todo esto para ellos era como un juego”. Además mencionó que "ellos querían irse en contra de mi tío, condenarlo a él, pero nunca les importó saber más; si había algo más, si habían otras personas, si había otra línea de investigación, si Tomás pudo haber sido secuestrado”.

“Nunca buscaron esa línea de investigación y Tomás estaba a 100 metros de la carretera, donde se pierde. Yo puedo decir que se puede ratificar eso, no sólo con la declaración de mi tío. Algo que tampoco ha salido en la televisión, pero que yo lo he ido sabiendo con el tiempo, es que los mismos vecinos encuentran las huellas del Tomi en ese lugar, y eso después con la contaminación de la gente (que lo comenzó a buscar el mismo día de la desaparición), donde no llegó la PDI inmediatamente, nunca se vio” aclaró.

Finalmente planteó una intrigante pregunta. “Mi tío se guiaba por eso junto a los vecinos. Estaban las huellas de los zapatitos de mi hijo hasta cierto lugar y luego desaparecen. Uno puede pensar cualquier cosa. ¿Por qué las huellas del Tomás llegan hasta cierto punto? ¿Qué le pasó a mi hijo? Y eso no fue tomado en cuenta” cerró.

Te puede interesar: Mamá de joven conscripto fallecido se lanza con todo contra Rojo Edwards: "hubiera sido el tuyo..."