Mamá de joven conscripto fallecido se lanza con todo contra Rojo Edwards: "hubiera sido el tuyo..."

A través de X, Romy Vargas la mamá de Franco Vargas joven conscripto que falleció en Putre tras participar en una marcha del Servicio Militar, se fue con todo en contra del senador Rojo Edwards quien en la misma plataforma cuestionó la decisión de la Corte Suprema de dejar en manos de la justicia civil el proceso judicial en contra de los militares acusado de provocar la muerte del joven.

Cabe mencionar que la madre del fallecido joven se ha vuelto activa en X tratando de mantener el revuelo mediático del caso de su hijo y que se haga justicia, que denuncia irregularidades y maltratos en contra de Franco. "Dos meses ya sin el Amor de mi vida, pero lucharé toda mi existencia para que paguen por todo lo que viviste y sufriste mi vida. Abrazos al Cielo y aquí estoy luchando por ti amor! Siempre" escribió en X.

¿Qué le dijo la madre del joven conscripto fallecido a Edwards?

“Otra demostración de porqué debemos reponer la justicia militar. Justicia Civil no da garantías a uniformados” escribió el senador en la red ya mencionada en donde compartió una noticia de CNN sobre el caso. Ante esto Romy no se quedó callada y atacó con todo al honorable, quien ha señalado su apoyo hacía los militares.

"Eres un ser sin duda sin principios de empatía y menos con conciencia moral , aquí murió mi hijo, hubiera sido el tuyo hubieras usados tus influencias y hubieras hecho justicia" partió diciendo la mujer para posteriormente agregar que "pero claro como somos personas sin apellido te importa un comino que paguen los que hicieron daño" lanzó.

"Basada Romy Vargas! Muchos exigimos #JusticiaParaFranco no estás sola! No tendrás "apellido" o influencias, pero tienes a muchas personas que te apoyan. No dejaremos de pedir justicia para tu hijo!"; Tu apellido es mucho mas noble y honorable que el de Edwards el no defendería a sus hijo como tu, eso esta claro....eres nuestra heroína...te abrazamos.¡¡¡¡; "Tal cual Romina a esta gente no le interesan las personas comunes y corrientes y mucho menos que exista justicia en el caso de tu hijo", fueron algunos de los comentarios que recibió en apoyo la mujer.

