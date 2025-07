“Era un pequeño fotógrafo”: Mamá de Tomás Bravo compartió emotivo hallazgo en el celular que usaba su hijo

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, compartió un relato profundamente conmovedor al cumplirse más de cuatro años desde la desaparición y fallecimiento de su hijo, un caso que aún permanece sin justicia.

A través de sus redes sociales, la joven madre compartió su decisión de encender el celular que usaba su hijo de tres años. En ese dispositivo, Tomasito solía ver dibujos animados y tomar fotografías en los momentos en que no podía salir a jugar.

“El otro día, después de mucho tiempo, decidí volver a tener el valor de prender el celu que le había regalado a mi pequeño (...) Lo que más le gustaba era sacar fotitos, él era un pequeño fotógrafo y vaya lo hacía genial”, comenzó diciendo.

Confesó que ese día se encontraba emocionalmente afectada y decidió revisar las fotos de su hijo. Aunque rompió en llanto, se sintió mejor. “Sentí una presión en mi pecho, se me destrozó el corazón, solo caían mis lágrimas. Luego empecé a ver más las fotos y hasta me sacó una sonrisa y por un momento sentí una tranquilidad inexplicable. Fue como viajar en el tiempo y sentir que estaba ahí, viviendo todo eso que tanto disfrutaba junto a mi bebé”, reveló.

Fue entonces que agradeció a su pequeño Tomi: “Porque me sigue enviando luz en medio de la oscuridad, porque recordarlo no solo me da tristeza, si no también me puede sacar una sonrisa y dar calma, que. Es lo que más necesito”.

Las fotos de Tomás Bravo

Junto con su emotivo testimonio, Estefanía publicó algunas de las fotografías que más la conmovieron. Entre ellas, hubo una que la tocó profundamente: una selfie tomada por el propio Tomasito.

“En la cuarta foto ya se ven sus fotitos que él sacaba, hasta selfies de él, en el espejo, me sacaba fotos desprevenidas, a sus juguetes y al Teddy, nuestro perrito. Tenía un excelente ángulo, era el mejor”, expresó. “Como lo ven ahí, así era. Un ser que solo irradiaba luz, alegre, una sonrisa hermosa y traviesa a la vez, encantaba a cualquiera”, contó la madre de Tomás Bravo.