Madre de Tomás Bravo dejó emotivo mensaje por su octavo cumpleaños: “Mamá te ama mucho”

Este sábado, Estefanía Gutiérrez publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para conmemorar el cumpleaños de su hijo, Tomás Bravo, quien habría cumplido ocho años.

A través de su cuenta de Instagram, la madre compartió conmovedoras palabras donde, además de expresar su amor incondicional hacia su hijo, reiteró su deseo de justicia en el caso del pequeño, quien perdió la vida en febrero de 2021. Cabe recordar que esta semana, el tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, fue absuelto del cargo de abandono de menor con resultado de muerte

Ahora, en una publicación en redes sociales junto a una foto del menor, Estefania expresó: “Hoy hace 8 años atrás nació mi amado hijo, mi rizitos de oro, mi niño travieso de mirada dulce, ojitos brillosos, sonrisa maravillosa, lo más lindo que pudo haberme regalado la vida”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Hoy no está aquí en este plano, ya no sigue cumpliendo añitos, Pero vivirá siempre en nuestro corazones y aunque no hay motivos de celebrar, ni para sonreír, sé que en algún momento sí lo fue para mí y lo fue para él, era el día que más disfrutaba”, agregó la madre.

“Te extraño tanto, extraño mucho tus travesuras y con cada cosa que salías, ¡siempre me sacaba más de una sonrisa! Algo que ya no volverá a suceder, Pero siempre estarán en mi corazón. Extraño tus abrazos hijo, me haces mucha falta”, continuó Gutiérrez.

Por otro lado, la mamá de Tomás Bravo contó que “hoy prendí una velita por ti y mis deseos siguen siendo los mismos, respeto, verdad y justicia”. Cerró diciendo que “yo sé que Dios escucha nuestras oraciones y que pronto se acordará de nosotros. Cada cosa la pondrá en su lugar y quiénes tengan que pagar lo harán. Mamá te ama mucho y no te olvidará jamás. Besos al cielo para ti”.