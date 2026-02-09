¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción

Por: Catalina Martínez

La espera terminó para Universidad Católica (UC). En la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, el cuadro cruzado encontró su primer festejo de la temporada al derrotar por 2-0 a Deportes Concepción, este domingo, y comenzar a enderezar su camino en el torneo.

Más allá de la alegría por los goles de Fernando Zampedri y Justo Giani, en la UC hay preocupación por una situación que involucró a una de sus figuras durante el partido frente al equipo sureño. Se trata de Daniel González, defensor que tuvo un buen rendimiento en la temporada anterior y que no fue citado al encuentro debido a un problema de salud.

De acuerdo al parte médico mostrado por la UC, el jugador de 23 años no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes debido a un “procedimiento quirúrgico torácico electivo”. El problema fue detectado a mediados de la semana pasada y, desde entonces, comenzó un tratamiento que lo tiene alejado de las canchas.

Al término del partido, Daniel Garnero tomó la palabra y abordó la situación de González. Con un tono cercano, el entrenador de La Franja expresó: "Lo acompañamos en cada momento". Aunque no se refirió a fechas exactas, el estratega argentino aseguró que el zaguero "en muy poco tiempo estará nuevamente con nosotros. Para esa fechas cuando se aprieta el calendario no tendrá ningún problema".

Con este panorama, el entrenador trasandino espera que el ex Santiago Wanderers pueda llegar en condiciones al arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comienza en abril.

