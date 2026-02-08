UC vs Deportes Concepción: Revelan motivo detrás de la ausencia de Daniel González en la cancha

Este domingo por la tarde a las 20:30 horas se cerrará una jornada deportiva con el encuentro entre Universidad Católica y Deportes Concepción. Y una de las grandes ausentes de esta cita, es el jugador Daniel González. El futbolista ha encendido varias especulaciones entorno a su estado, y ahora fueron revelados nuevos detalles.

Es que comenzando con el Campeonato Nacional, a muchos les sorprendió que el nombre del defensor no estuviera en las listas, quedándose en el banquillo. Y si bien por un momento se pudo pensar que esta solo era una decisión del director técnico, luego se supo que había motivos más delicados detrás, apuntando a su estado de salud.

¿Cuál es el estado de Daniel González de la UC?

Sobre esto habló el periodista Bruno Sampieri de Frecuencia Cruzada, en su cuenta de X. "Daniel González se hizo estudios en la semana debido a un quiste en la zona del tórax, no es real que fue por temas cardíacos", informó, despejando los rumores que sonaban y señalaban que todo se debía a supuestas afecciones al corazón.

De esta manera todavía queda a la espera el parte oficial de la Universidad Católica, esclareciendo las dudas sobre la suplencia de Daniel González de cara a un nuevo partido. Todo esto en el contexto del inicio de nuevas fechas para el tan esperado Campeonato Nacional de Primera División del Fútbol Chileno.

Recordemos que el partido entre la Universidad Católica y Deportes Concepción se realizará durante la tarde de este domingo a las 20:30 horas, cuando el arbitro dé el pitazo inicial. Esta disputa se verá en el Claro Arena, y a horas del comienzo, ya se sondean algunos nombres como parte de la formación de los cruzados.