Defensa de Jorge Valdivia toma drástica medida tras solicitud para que el jugador viaje a España

Durante la jornada de este martes estaba fijada la audiencia donde el 4° Juzgado de Garantía de Santiago debía revisar el permiso solicitado por Paula Vial, abogada de Jorge Valdivia para que el jugador viajara a España a acompañar a su hija a la graduación de su amiga. Recordemos que el exdeportista fue denunciado por violación y abuso sexual.

Cabe señalar que para que Valdivia realizara este viaje se debía suspenderse temporalmente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Valdivia pasó más de 13 días en prisión por los hechos imputados y tras varias formalizaciones logró quedar con arresto domiciliario nocturno en la casa que comparte con Daniela Aránguiz.

¿Qué decisión tomó la defensa de Jorge Valdivia?

Según lo informado previamente, la intención del comentarista deportivo era acompañar a su hija a la graduación de una amiga residente en la ciudad española de San Sebastián. Sin embargo, la defensa decidió desistir de la solicitud inicial, según indicó el medio citado, debido al amplio revuelo mediático que habría provocado un eventual viaje de Jorge Valdivia a Europa, especialmente tras la filtración de la información a la prensa.

Además, según explicó la abogada, la situación podría perjudicar tanto al imputado como a su hija, quien ha debido enfrentar una alta exposición mediática y un impacto emocional debido a lo ocurrido con su padre. La audiencia para revisar las medidas cautelares estaba fijada para el martes 1 de julio de 2025 a las 11:00 horas. No obstante, tras la decisión de la defensa del exfutbolista, esta fue finalmente cancelada.

"Que le expliquen a la niñita,que el papá no está con reclusión nocturna por lindo"; "Lo que quería el prisca; lo mas triste ¡la hija de 18 años, no entiende ´porque´ papi no puede viajar con ella, como lo hacia antes ¿ nadie le ha explicado?"; "Este tipo parece no entiende de lo que está acusado..weon fresco de raja", fueron algunos de los comentarios que generó la noticia en redes.

