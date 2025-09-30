Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos

Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Por: Catalina Martínez

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, informó que el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de conmoción externa, una forma de estado de excepción. La medida le faculta a tomar acciones en materia de defensa y seguridad nacional ante una eventual agresión de Estados Unidos.

No obstante, según informó La Tercera, el abogado Alí Daniels consideró la decisión como “inédita”, advirtiendo que podría afectar derechos fundamentales. Daniels explicó que este tipo de decreto permite suspender o acotar ciertos derechos, aunque protege garantías constitucionales como el debido proceso y la libertad de pensamiento.

El reciente decreto otorga a Maduro la facultad de desplegar tropas, aprobar gastos extraordinarios y, de ser necesario, instaurar toques de queda. Aunque el decreto necesita el visto bueno del Parlamento, este se encuentra bajo control chavista.

Sumado a eso, se requiere el aval del Tribunal Supremo de Justicia, que probablemente no representará un obstáculo. La norma tendrá una duración inicial de 90 días, con posibilidad de extenderse por otros 90.

La drástica medida se anunció en medio del despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 4.500 militares, además de cazas F-35B en Puerto Rico, por parte de Estados Unidos, en un operativo destinado a combatir el narcotráfico que atribuye a Venezuela.

