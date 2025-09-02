Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas

Donald Trump revela ataque a Venezuela

Por: Catalina Martínez

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas de su país atacaron una embarcación que transportaba drogas y que aparentemente provenía de Venezuela. No entregó mayores antecedentes sobre la presunta operación militar en el Caribe, zona donde la Marina estadounidense mantiene desplegados varios buques de guerra.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga”, partió diciendo el mandatario norteamericano, a modo de celebración, durante una conferencia de prensa. 

Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", aseguró el presidente durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y que "estas provienen de Venezuela".

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a través de su cuenta de X que "las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista".

El anuncio tuvo lugar en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas, cuyos vínculos diplomáticos se rompieron en 2019. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido respuesta hasta ahora.

Tensión EE.UU.-Venezuela 

Recordemos que, en los últimos días, el mandatario venezolano anunció un estado de “alerta máxima” como medida de defensa frente a lo que considera amenazas militares provenientes de Estados Unidos.

Por su parte, la administración de Donald Trump —que responsabiliza a Maduro de liderar un cartel de narcotráfico— envió buques de guerra al sur del Caribe bajo el argumento de una operación contra las drogas. No obstante, el presidente estadounidense no ha planteado una invasión a Venezuela.

