“Solo quise salvarlos”: Madre imputada por doble parricidio queda en prisión preventiva

Por: Catalina Martínez

A una semana del brutal crimen, el Juzgado de Garantía de Chiguayante acogió la formalización de Marta Franco Cid, la mujer de 64 años imputada por el doble parricidio de sus dos hijos.

Recordemos que la acusada le disparó mortalmente a su progenie: Marta Pereira Franco, de 39 años, quien falleció en el lugar de los hechos y Hugo Pereira Franco, de 35, quien murió más tarde en el hospital.

Revelan impactante chat de la acusada

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó nuevos antecedentes que podrían arrojar luz sobre las razones que llevaron a la mujer a cometer el doble parricidio. De acuerdo con BioBioChile, se dio a conocer una serie de mensajes enviados por Marta Franco al padre de sus hijos tras el trágico suceso.

Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer”, escribió la mujer. “Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola”, le contestó el hombre. 

Quedó en prisión preventiva 

Durante la audiencia, además, se revelaron pormenores sobre cómo la mujer habría perpetrado los disparos contra sus dos hijos al interior de su casa. Al respecto, el Ministerio Público informó que la mujer habría empleado dos revólveres de distinto calibre para cometer el crimen.

“La imputada, conociendo las relaciones familiares que les ligan, actuando con ánimo homicida, efectuó múltiples disparos en contra de sus hijos, en un orden no precisado, pero con dos armas diferentes”, describió ante el tribunal el fiscal Daniel Tobella. 

“Los disparos se efectuaron a corta distancia y apuntando a la cabeza de sus hijos”, añadió. Finalmente, el tribunal decretó prisión preventiva para la imputada de doble parricidio y estableció un plazo de cinco meses para que se lleve a cabo la investigación del caso.

