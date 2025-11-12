“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

Por: Catalina Martínez

Entre el dolor y la indignación, Pilar Molina alzó la voz para exigir justicia por su hija, Valentina Alarcón. La joven, de apenas 26 años, fue encontrada muerta en La Pintana luego de dos semanas sin saber de su paradero. Su madre niega las versiones que intentan asociarla con barras bravas y sostiene que su hija fue víctima de un femicidio.

La última vez que se vio a Valentina fue el sábado 25 de octubre, cuando subió a un bus del transporte público en Puente Alto, lugar donde vivía. En un principio se creyó que se dirigía a una reunión de barristas de la Universidad de Chile, pero dicha actividad tuvo lugar al día siguiente, por lo que esa teoría quedó descartada.

El 10 de noviembre, la búsqueda terminó de la peor manera: el cuerpo de Valentina fue hallado en la calle Los Alcaldes, en medio de la población El Castillo, en La Pintana. En ese mismo lugar, los vecinos hablan de una temida “casa del horror”, usada —según dicen— para el tráfico de drogas y brutales torturas. Las huellas de violencia en el cuerpo de la joven llevaron a la Fiscalía ECOH y a la PDI a iniciar una investigación para esclarecer qué ocurrió.

¿Qué dijo la madre de Valentina Alarcón? 

Durante la velatón de la joven, Pilar Molina habló con la prensa. “Estoy con el corazón destrozado. Nunca me imaginé que me iba a pasar algo así, nunca me imaginé que no iba a ver nunca más a mi hija, nunca imaginé que se nos iba a destrozar la vida”, expresó entre lágrimas.

También cuestionó la demora en la realización de la triangulación del teléfono de Valentina. “Yo quiero que no haya otra Valentina, porque a mi hija la pudieron haber encontrado el martes o miércoles, pero la encontraron 15 días después... A mi hija la podrían haber encontrado incluso con vida”, criticó. 

Segura de que la muerte de su hija no fue producto de un accidente ni de un hecho fortuito, la madre declaró: “A mi hija la citaron allá, alguien la citó. Suponemos que alguna pareja que debe haber tenido que no nos contó. Ella fue allá y conocía a alguien allá”.

Alguien la llamó, alguien le tendió una trampa y terminó en esto. Alguien le hizo algo, no sabemos quién. Y estamos esperando que nos digan. Que todas las pericias que le van a hacer a ella y en el lugar donde estaba digan qué pasó, qué fue y quién fue”, añadió Pilar. 

Al final, la madre de Valentina Alarcón descartó los rumores sobre un vínculo de su hija con drogas o barras bravas. “Estoy con mi cabeza fría porque yo quiero justicia para mi hija. Ella no era participante de una barra. Ella era hincha, como yo, como cualquier hincha, no barrista. No estaba vinculada con nada de drogas. Entonces, quiero que se haga justicia, porque esto fue un femicidio”, sentenció. 

