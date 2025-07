Mamá de Tomás Bravo rompe el silencio tras veredicto de la justicia y lanza fuerte teoría: "Mi hijo estuvo escondido"

Durante la jornada en conversación con el Buenos Días a Todos la mamá de Tomás Bravo se refirió al enigmático caso y habló por primera vez del veredicto de la justicia sobre dejar absuelto al tío abuelo del menor de tres años Jorge Escobar Escobar. Recordemos que Tomasito salió a dar un paseo con Escobar y se perdió apareciendo muerto cinco días después.

La jove de Caripilun insistió en su principal objetivo: conocer la verdad y obtener justicia.“Para muchos puede ser algo importante o entender que esto es un avance, pero para mí es horrible, porque nuevamente falla la fiscalMarcela Cartagena”, partió aclarando la mamá de Tomasito para el programa matutino.

¿Qué más dijo la mamá de Tomás Bravo sobre el caso?

Estefanía precisó que “esto ya no es negligente, es un acoso; yo siento que todo lo que hace el Ministerio Público es con mala intención“. “Estamos esperando una justicia que nunca llegó y, más encima, nuestra familia está siendo investigada de forma injusta”, agregó para luego entregar una tesis nueva sobre el caso.

“Yo cada vez estoy más clara que a Tomás lo sacaron de ahí. Tomás no estuvo en ese lugar (donde fue encontrado), y lo fueron a dejar horas antes”, aseguró. “Yo tengo a una perito que me ha estado explicando y me he tenido que enterar de cosas muy fuertes, que es parte también de la vida, donde me explica por qué razón Tomás pudo haber fallecido horas antes (del hallazgo)”, complementó.

Finalmente, Gutiérrez contó que “yo he leído la carpeta y cada vez más, me doy cuenta que mi hijo estuvo en algún lugar escondido y pudo haber estado cinco o seis días. Eso quiere decir que claramente alguien pudo haber secuestrado a mi hijo”. “¿Dónde estuvo esos días Tomás? Porque fue buscado por muchos lugares y nunca fue encontrado, entonces alguien tuvo que haberlo llevado”, cerró.

