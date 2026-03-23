"Mi existencia miserable…”: Madre de Narumi deja desgarrador relato y cruda confesión en juicio contra Nicolás Zepeda

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Por: Catalina Martínez

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Aunque originalmente estaba prevista para el día siguiente, el magistrado a cargo decidió adelantar la declaración de la madre de Narumi Kurosaki, en un inesperado giro que sacudió la quinta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda durante la tarde de este lunes

En medio de su testimonio, recogido por Meganoticias, la mujer japonesa estremeció la sala al confesar su “deseo de venganza” contra el chileno acusado por la desaparición y asesinato de su hija.

"Mi existencia miserable, que no puede hacer nada, y ese desprecio por mí misma me acompañan en mi vida cotidiana. Entro en pánico. En la multitud a veces me cuesta", partió sincerando Taeko Kurosaki, respecto a las diversas ocasiones en que intentó acabar con su vida.

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"Imaginen por un instante nuestro sufrimiento. De saber que uno de los miembros de nuestra familia ha desaparecido. Ha muerto en un país a miles de kilómetros de distancia en una circunstancia que no conocemos. Ni siquiera sabemos dónde se encuentra su cuerpo abandonado. Ni siquiera podemos recuperar un solo cabello", agregó la madre de Narumi.

Una cruda confesión 

"El deseo de venganza crece dentro de mí", sinceró de pronto Taeko, apuntando a que "ese hombre (Nicolás Zepeda) lo sabe todo y sigue inventando mentiras improvisadas y continúa su divagación delante de nosotros (...) Ese hombre no solo rompió la vida de Narumi, sino que también destruyó nuestra familia".

"(Para Narumi) ir a Francia era hacer realidad su sueño de estudiar en el extranjero y eso era terrible para Zepeda. Zepeda estaba ferozmente en contra de esa idea y no dejaba de decir: 'tienes que priorizar mi existencia. Hay que abandonar esa idea de ir a Francia. Lo sé. Estoy en contra'", contó. 

En ese momento, según detalló el citado medio, Taeko Kurosaki dejó salir todo su dolor: "Es verdad, tengo ganas de matar a Zepeda", agregando que "al matarlo no estaría satisfecha. El arrepentimiento, la tristeza y el sufrimiento de Narumi son míos".

"Nunca podré tolerar la salida de este hombre de su prisión (...) quiero que Zepeda siga sufriendo en su soledad, en la celda de su corazón. Tiene que seguir llorando en algún lugar", sentenció. 

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