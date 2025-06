Desgarrador llamado de auxilio antes de morir: madre de mujer hallada en motel de Quilicura revela estremecedor audio

La madre de Fernanda, mujer hallada muerta en un motel de Quilicura, relató que minutos antes del descubrimiento, logró hablar por teléfono con su hija. El hallazgo del cuerpo fue realizado por la administradora del establecimiento cerca de las 14:00 horas del domingo, cuando la encargada acudió a la habitación número 18 para avisar que el tiempo de estadía había concluido y al no obtener respuesta, el personal decidió abrir la puerta, encontrándose con la trágica escena.

Es importante mencionar que la víctima, una joven chilena de 27 años, presentaba indicios de asfixia por ahorcamiento. El método empleado fue una sábana, la cual estaba atada a su cuello y asegurada al pasamanos del jacuzzi y según información difundida por BioBioChile, la madre de la víctima afirmó que “salió con dos ‘amigas’. Comenzaron a discutir por una foto que subió de ellas dos desnudas”.

¿Qué dijo la madre de la víctima?

En conversación con CHV Noticias, la madre de la joven relató que logró hablar con su hija momentos antes de que su cuerpo fuera hallado. Durante la llamada, la joven le pidió ayuda de manera desesperada. "Ella me llamó por teléfono y me dijo: 'Mamá, ven a buscarme', yo le dije: '¿A dónde estás, Fernanda?' y me dijo: 'Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá", comentó.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Asimismo, precisó que le dijo "'tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando'", señaló la madre. De acuerdo con información entregada por Carabineros, un vehículo ingresó al motel Jardín de Eros aproximadamente a las 06:50 horas con tres mujeres a bordo.

Sin embargo, dos de ellas abandonaron el recinto cerca de las 12:30 horas, dejando a la tercera mujer sola en la habitación, quien posteriormente fue hallada sin vida. Cabe destacar que la víctima alcanzó a compartir su ubicación antes de fallecer y actualmente, Carabineros continúa trabajando para identificar y ubicar a las mujeres involucradas, dado que el motel no cuenta con registros de ingreso de los visitantes.

Te puede interesar: ¿Cómo empezó la historia de amor entre Carolina Tohá y Mario Marcel? Candidata se sinceró