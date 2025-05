¿Cómo empezó la historia de amor entre Carolina Tohá y Mario Marcel? Candidata se sinceró

La ex ministra del interior y actual representante del Socialismo Democrático (PPD y PS) en la carrera presidencial, Carolina Tohá, nos dejó con la boca abierta este sábado. Todo tras hacer público el noviazgo que mantiene con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Durante una conversación con el diario La Tercera, la candidata presidencial del Socialismo Democrático profundizó en aspectos de su relación amorosa. "Esto comenzó el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente... No fue de la noche a la mañana", reveló.

Eso sí, aclaró que ambos ya se conocían desde antes del Gobierno de Gabriel Boric. "Él fue mi primer jefe en los 90. Y en el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces... Ahora tenemos esta relación que yo espero que podamos seguir cuidando y solidificando".

Por otro lado, reveló que el cabecilla del Estado estaba al tanto de su romance desde el primer momento. "Yo misma se lo conté y Mario también se lo contó. No era algo escondido. Lo sabía mucha gente”, aseguró la mujer de 59 años.

“Públicamente, salimos juntos, lo que pasa es que nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal. Y aunque ahora ya se sepa más públicamente, esperamos que siga siendo así", contó la ex ministra.

Al final, Carolina Tohá recalcó que su historia de amor con Marcel no fue inconveniente para Boric. "Desde el comienzo despejamos eso. No hay ninguna incompatibilidad, porque entre los ministros no hay dependencia ni jerarquía. Tampoco había intereses contrapuestos, porque los ministros tienen intereses comunes que son implementar las decisiones del Presidente", cerró.