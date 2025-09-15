Luis Hermosilla en la mira: Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario

Por: Paula Osorio

El nombre de Luis Hermosilla vuelve a instalarse en el centro de la controversia judicial en Chile. El abogado penalista, protagonista del Caso Audios, quedó bajo sospecha luego de que un informe de Carabineros de la 37° Comisaría de Vitacura diera cuenta de un hecho que podría interpretarse como un quiebre de su arresto domiciliario total.

Fiscalización bajo la lupa

De acuerdo con los antecedentes entregados al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 4 de septiembre a las 16:19 horas, funcionarios policiales se presentaron en el domicilio de Hermosilla para comprobar que estuviera cumpliendo la medida impuesta por la justicia. Sin embargo, el registro oficial detalla que no obtuvieron respuesta en el lugar:

“Con fecha 04 de septiembre de 2025, siendo las 16:19 horas, el Cabo 1ro Matías Jara Chinchón concurrió a fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario total del imputado antes nombrado, dejando la siguiente constancia: ‘se toca en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos no atendiendo al personal’”, señala el documento firmado por el sargento 1° Alejandro Navarro.

Un proceso judicial en tensión

La situación fue notificada inmediatamente al tribunal y a las partes querellantes, entre ellas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), actores clave en el desarrollo del Caso Audios, investigación que ha sacudido al mundo político, empresarial y jurídico.

Cabe destacar que Hermosilla se encuentra bajo arresto domiciliario total desde el 6 de junio de 2025, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó su prisión preventiva.

El nuevo oficio y la polémica en aumento

El oficio, firmado por el mayor Rodrigo Silva Heinrich, fue remitido no solo a las instituciones judiciales, sino también al propio equipo de defensa de Hermosilla. En él, se insiste en que los intentos de contacto fueron reiterados, pero que nunca hubo respuesta desde el interior de la vivienda.

Con este episodio, la figura del abogado vuelve a estar en el ojo del huracán, abriendo interrogantes sobre la efectividad de las medidas cautelares y el nivel de fiscalización de las autoridades en casos de alta connotación pública.

