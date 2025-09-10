Escándalo en la Corte: ministra Verónica Sabaj es removida tras vinculación con Luis Hermosilla

La Corte Suprema anunció la salida de Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que se revelaran comunicaciones privadas con Luis Hermosilla, imputado central del llamado Caso Audios, un escándalo que ha puesto en jaque la transparencia judicial en Chile.

El máximo tribunal señaló que las acciones de Sabaj atentaron contra la imparcialidad y la integridad que deben guiar a los jueces, considerando que se compartió información sensible y se vulneraron estándares éticos fundamentales en el ejercicio de su cargo.

La defensa de la ministra alegó que durante el periodo en cuestión se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, situación que habría sido aprovechada por Hermosilla. No obstante, la Corte rechazó esta argumentación y ratificó la remoción.

El Caso Audios involucra filtraciones de conversaciones privadas de diversas figuras judiciales y políticas, generando una profunda discusión sobre la ética, la responsabilidad y la transparencia en el sistema judicial chileno. La salida de Sabaj se suma a las medidas del tribunal para reforzar la confianza pública en la justicia y garantizar que se cumplan los estándares profesionales más altos.

