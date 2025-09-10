Escándalo en la Corte: ministra Verónica Sabaj es removida tras vinculación con Luis Hermosilla

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Lawrence Vigoroux dejó buenas sensaciones en La Roja

¡Dejó muy buenas sensaciones! El hermoso mensaje de Lawrence Vigouroux en La Roja
presidente Gabriel Boric

“Más tiempo para la familia”: Así fue la simbólica inauguración en bicicleta de Boric por el puente más largo del país
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Estás de acuerdo? El análisis de Marcelo Bielsa sobre el presente y futuro de La Roja
Francisco Vidal

¿Se sumará al comando de Jara? Francisco Vidal habla sobre su futuro político tras salida de TVN
Rodolfo Carter estalló por irónico comentario en Sin Filtros

“Picante, rasca, básico…”: Panelista de Sin Filtros hizo enojar a Rodolfo Carter con ácido comentario
Levantan castigo a Independiente.

La U mira de reojo: Levantan castigo a Independiente tras polémica en Copa Sudamericana
Dónde y a qué hora ver Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo vs Hsu Yu-hsiou: Dónde ver y a qué hora juegan en el Challenger de Guangzhou
DT de Venezuela y su rueda de prensa.

VIDEO: La insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar eliminado del Mundial 2026
Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse

La Corte Suprema anunció la salida de Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que se revelaran comunicaciones privadas con Luis Hermosilla, imputado central del llamado Caso Audios, un escándalo que ha puesto en jaque la transparencia judicial en Chile.

El máximo tribunal señaló que las acciones de Sabaj atentaron contra la imparcialidad y la integridad que deben guiar a los jueces, considerando que se compartió información sensible y se vulneraron estándares éticos fundamentales en el ejercicio de su cargo.

La defensa de la ministra alegó que durante el periodo en cuestión se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, situación que habría sido aprovechada por Hermosilla. No obstante, la Corte rechazó esta argumentación y ratificó la remoción.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

El Caso Audios involucra filtraciones de conversaciones privadas de diversas figuras judiciales y políticas, generando una profunda discusión sobre la ética, la responsabilidad y la transparencia en el sistema judicial chileno. La salida de Sabaj se suma a las medidas del tribunal para reforzar la confianza pública en la justicia y garantizar que se cumplan los estándares profesionales más altos.

Te puede interesar: Exponen declaración de Tonka Tomicic en Fiscalía por el Caso Audios

NOTAS DESTACADAS

Lawrence Vigoroux dejó buenas sensaciones en La Roja

¡Dejó muy buenas sensaciones! El hermoso mensaje de Lawrence Vigouroux en La Roja
presidente Gabriel Boric

“Más tiempo para la familia”: Así fue la simbólica inauguración en bicicleta de Boric por el puente más largo del país
Marcelo Bielsa habló sobre La Roja

¿Estás de acuerdo? El análisis de Marcelo Bielsa sobre el presente y futuro de La Roja
Francisco Vidal

¿Se sumará al comando de Jara? Francisco Vidal habla sobre su futuro político tras salida de TVN
Rodolfo Carter estalló por irónico comentario en Sin Filtros

“Picante, rasca, básico…”: Panelista de Sin Filtros hizo enojar a Rodolfo Carter con ácido comentario
Levantan castigo a Independiente.

La U mira de reojo: Levantan castigo a Independiente tras polémica en Copa Sudamericana
Dónde y a qué hora ver Alejandro Tabilo.

Alejandro Tabilo vs Hsu Yu-hsiou: Dónde ver y a qué hora juegan en el Challenger de Guangzhou
DT de Venezuela y su rueda de prensa.

VIDEO: La insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar eliminado del Mundial 2026
Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse

La guerra está declarada: ANFP rechaza suspender la Supercopa y esto dijeron desde U de Chile
Superclásico

¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana