¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima

Gol histórico de Lucas Assadi en la U

Por: Kevin Vejar

Luego de su victoria por 2-1 frente a Alianza Lima, Universidad de Chile está oficialmente instalada en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, encuentro donde Lucas Assadi no solo marcó el primer gol para los azules, sino que también se metió de lleno en un prestigioso ránking histórico del Románico Viajero.

Pese a no contar con público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, los dirigidos de Gustavo Álvarez hicieron valer su localía ante los pupilos del técnico Néstor Gorosito, compromiso donde hubo nombres que brillaron con luz propia, como por supuesto Assadi, estrella de los universitarios esta temporada.

Como ha sido la tónica en la presente campaña, el '10' azul no destiñó y volvió a marcar gol cuando se cumplían tan solo cinco minutos de partido, dando inicio a la clasificación de la U a semis y, de paso, alzándose como el segundo máximo goleador de Universidad de Chile en la historia de la Copa Sudamericana.

La tabla de artilleros la lidera, como varios esperaban, Eduardo Vargas, con un total de 11 anotaciones, mientras que Assadi alcanzó la valiosa suma de 5 tantos en el certamen continental, compartiendo el segundo puesto con Charles Aránguiz y Juan Manuel Olivera, y el top lo cierra Isaac Díaz (4 goles).

¿Cuándo vuelve la U?

Tras su pase a semifinales de Sudamericana, la U deberá dar vuelta la página rápidamente para su siguiente partido, el cual curiosamente también será en la Región de Coquimbo, donde, por la Liga de Primera, enfrentarán a Deportes La Serena este domingo 28 de septiembre (15:00 horas) en el estadio La Portada.

