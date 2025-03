Los impactantes testimonios de sobrevivientes a fatal accidente de buses en la Ruta 5 Norte: "Resbaló el bus y se dio vuelta"

Durante las últimas horas se dieron a conocer impactantes testimonios de los sobrevivientes al fatal accidente de tránsito que involucró a cuatro buses interurbanos en la Ruta 5 Norte. Cabe señalar que en un principio se habló de una posible colisión por alcance, sin embargo los sobrevivientes del siniestro dieron a conocer que el volcamiento de uno de los buses antecedió al impacto entre las máquinas.

La tragedia dejó a seis personas fallecidas y varias heridas en los hospitales más cercanos al lugar del accidente. “El bus estaba volcado al lado de la carretera, sin mayores consecuencias para los pasajeros. Producto de esto se produjo el impacto de un bus al vehículo volcado y se arrastró la máquina con el resultado de muerte del conductor, un colega muy joven y querido por nosotros, y los tres pasajeros que estaban tratando de sacar sus cosas de la máquina (volcada), más un conductor que estaba ayudando" comentó el chofer del bus volcado que intentó hacer señales a los autos que venían.

¿Qué dijeron los sobrevivientes del fatal accidente?

Uno de los testigos, explicó a Mega que “veníamos desde Santiago, yo venía en el último bus, el que se cruzó en la carretera”. “Por alguna razón, los dos primeros buses se pararon en la carretera. No entiendo por qué. Y el otro, al frenar, se terminó volcando. Y después, en el que yo venía, impactó de frente al que estaba en el suelo”, aseguró el pasajero.

Con evidente conmoción, el hombre sostuvo que “hay algunas personas que no están con vida, pero no quise mirar nada de eso”. “Yo afortunadamente venía con cinturón de seguridad y quedé un poco adolorido por el cinturón, pero nada más. Había personas que no venían con el cinturón y fueron más afectadas por los golpes”, concluyó.

En tanto, un segundo pasajero, dio a conocer la posible causa del siniestro. “El Cejer (línea del bus volcado) se dio vuelta porque había gravilla en la pendiente. Un camión que venía con gravilla la botó y resbaló el bus y se dio vuelta”, aseguró. De acuerdo a su relato, fue en este contexto que los dos primeros buses se estacionaron a escasos metros para auxiliar a las víctimas. Luego, apareció una cuarta máquina, a toda velocidad, la que impactó al bus volcado que alcanzó a un segundo.

