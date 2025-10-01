¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League

Este martes se dió comienzo a la fecha 2 de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

El día de ayer arrancó la segunda fecha de la Champions League en su fase de todos contra todos, donde hubo distintos resultados como la derrota del Kairat 0-5 ante el Real Madrid, la victoria del Atalanta 2-1 sobre Club Brujas, la victoria del Olympique de Marseilla 4-0 al Ajax, la victoria del Inter de Milán 3-0 al Slavia Praha, victoria del Chelsea 1-0 al Benfica, victoria del Galtasaray 1-0 al Liverpool, derrota del Pafos 1-5 ante el Bayern Munich, empate 2-2 entre Bodo/Glimt y Tottenham, victoria del Atlético de Madrid 5-1 al Einstacht Frankfurt, victoria del Qarabag 2-0 al Copenhagen y derrota del Union Saint-Gilloise 0-4 ante el Newcastle.

Hoy continuó la acción con el empate 2-2 entre Mónaco y Manchestear City, victoria del Borrusia Dortmund 4-1 al Athletic Club, victoria del Napoli 2-1 al Sporting de Lisboa, empate 2-2 entre Villarreal y Juventus, victoria del Arsenal 2-0 al Olympiacos, derrota del Barcelona 1-2 ante el Paris Saint Germain y el empate 1-1 entre el Bayer Leverkusen y el PSV.