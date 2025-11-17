¡Sonríe Ortíz! Los regresos claves que tendrá Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Tras la buena victoria del fin de semana pasado ante Unión Española, Colo Colo llega al regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras el parón por una una doble fecha FIFA a solo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Su próximo desafío será este domingo en condición de local ante Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Unos regresos que podrían ser claves

Si bien el parón FIFA interrumpe la competencia, para los albos les cayó como anillo al dedo, ya que les permitió recuperar algunos jugadores claves que ya están a disposición del cuerpo técnico para el duelo de este fin de semana. Estos son los casos de Alan Saldivia que vuelve tras su lesión, Arturo Vidal que superó sus molestias físicas y Víctor Felipe Méndez que cumplió sus sanción por tarjetas amarillas.

