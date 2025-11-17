¡Completamente épico! Irlanda se mete al repechaje del Mundial 2026

Si bien en nuestra parte del continente ya están finalizadas las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, donde lamentablemente La Roja se queda nuevamente a fuera de la cita mundialista, en Europa también se están disputando los encuentros para ver a las selecciones que estarán el próximo año en norteamerica para una nueva edición de la Copa del Mundo.

En el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Hay algunas selecciones que ya tienen varios partidos disputados en la fase de grupos, mientras que las otras que venían de disputar la Liga de las Naciones están recién comenzando con la fase de grupos, la cuál debería completarse en marzo del próximo año, donde tendremos completamente a todos los clasificados para el Mundial 2026.

Hoy se terminan de disputar las clasificatorias en Europa para determinar a las selecciones que clasificarán de forma directa al Mundial 2026 o las que deberán jugarse el todo por el todo en el repechaje. Es aquí donde varios países ya aseguraron su cupo a la próxima cita mundialista y algunos que han estado ausentes por años, podrían tener la oportunidad de volver.

Una épica clasificación al repechaje

Una de las selecciones que no va a una cita mundialista hace un buen rato es el caso de Irlanda, donde su última participación fue hace 23 años en el Mundial de Corea y Japón 2002. Pero este fin de semana consiguieron una épica clasificación al repechaje, gracias a la victoria por 3-2 sobre Hungría, donde la gran figura fue Troy Parrott, quien anotó un triplete en el encuentro y el último fue para darle la victoria a su selección en el minuto 95'.

