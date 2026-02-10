¿Cuál es mejor opción? Los nombres que maneja Colo Colo para su nuevo refuerzo

Por: Gonzalo Zamora

La temporada para Colo Colo comenzó de la peor manera posible, ya que además de la lentitud en el mercado de fichajes debido a los problemas financieros para traer nuevos refuerzos, en el estreno por el Campeonato Nacional cayeron por 3-1 en condición de visitante ante Deportes Limache, lo que provocó diversas críticas sobre el equipo.

Pero este fin de semana los albos pudieron recuperarse de su mal inicio en el torneo, ya que en condición de local lograron vencer a Everton de Viña del Mar por 2-0. Los goles del cacique fueron anotados en los descuentos del final del encuentro y fueron obra de Yastin Cuevas, quien anotó su primer gol en el profesionalismo, junto a la conquista de Javier Correa.

Con este buen resultado los albos pueden respirar un poco más tranquilos y ya se enfocan en lo que será su próximo desafío por el Campeonato Nacional. Esto será el próximo domingo desde las 20:30 horas en condición de local ante Unión La Calera, el cuál será un duro partido ya que el cuadro cementero es uno de los actuales punteros del torneo.

Los últimos jugadores que se sumaron a Colo Colo fueron los casos de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, donde en medio de su presentación el mismo Aníbal Mosa señaló que esto no cerraba el mercado de fichajes para los albos. Esto ya que era muy probable que puedan llegar nuevos jugadores dentro del tiempo establecido por el torneo.

Las opciones que manejan los albos

Con eso en mente y según la información de Radio Cooperativa, la directiva de los albos debería reunirse el día de hoy para definir al último refuerzo del cacique esta temporada. Es aquí donde se tendrían dos opciones sobre la mesa, la primera sería el caso de Víctor Dávila, futbolista nacional que actualmente pertenece al América y por otro lado está el paraguayo Matías Rojas, quien en el último tiempo ha estado participando en la MLS.

