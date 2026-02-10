¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo

El Manchester United siempre ha sido considerado como uno de los equipos grandes de Europa y del mundo en general, dodne tuvo una época dorada con Sir Alex Fergusson y ha visto a grandes figuras mundiales con su camiseta como lo fueron Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, David Beckam, Alexis Sánchez, entre otros.

Pero en el último tiempo, el gigante ha estado dormido, donde la mayoría de los hinchas culpan principalmente a los directores técnicos que ha tenido el equipo en el último tiempo, ya que comentan que no han sabido llevar al equipo o a los jugadores, donde la mayoría de las veces los ubican en posiciones que no les corresponden.

Actualmente el director técnico del Manchester United es uno de los históricos del club, Michael Carrick, quien desde su llegada logró devolver la mística al equipo, ganando una gran cantidad de encuentros, sobre todo ante los equipos grandes de la Premier League como el Arsenal o el clásico ante el Manchester City.

La buena campaña de Michael Carrick le ha permitido al Manchester United recuperar terreno, ya que actualmente se ubican en el quinto puesto de la Premier League en puestos de copas internacionales. El día de hoy enfrentarán al West Ham en condición de visitante desde las 17:15 horas de nuestro país, en un duelo que puede marcar un día histórico.

El corte de pelo más esperado del mundo

Esto ya que si te haz dado una vuelta por las redes sociales, seguramente conoces a Frank Ilett, conocido en redes sociales como "The United Strand", quien es el hincha del United que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo gane cinco partidos seguidos. Tras casi 500 días de este reto y una fama mundial, hoy está más cerca que nunca de lograr su cometido, ya que los Diablos Rojos acumulan 4 victorias seguidas y hoy podían coronar ante el West Ham como visitantes.

