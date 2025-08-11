Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi

Lucas Assadi está atravesando un gran momento con la U de Chile e indudablemente se encuentra en el mejor momento de su carrera. Es por esto que la dirigencia se frota las manos por la gran suma de dinero que puede recibir si concretan su venta.

Actualmente el jugador tiene un valor de 1.5 millones de dólares, pero este probablemente está lejos de la suma que la dirigencia estudiantil pedirá por su pase. Y es que en 2023 alcanzó un precio de 4 millones de la misma divisa, cantidad de dinero que podría incluso superarse ahora.

Es más, en 2024 los azules rechazaron una oferta de 3.5 millones de dólares proveniente del fútbol ruso, todo esto esperando que su proyección le permitiera aumentar su valor para recibir una mejor oferta, lo que parece estar resultando.

Assadi podría dejar una gran cantidad de dinero en las arcas de la U.

De momento el atacante tiene muchos partidos para demostrar toda su consolidación en la U, incluyendo los desafíos contra Independiente por Copa Sudamericana donde lucharán por clasificar al a la siguiente ronda.

En caso de que todo resulte bien para Lucas Assadi y la U, incluso podrían llegar nuevas y suculentas ofertas por su pase que hagan recordar la situación de Darío Osorio, quien dejó una gran suma de dinero en el CDA con su traspaso al Midtjylland.

