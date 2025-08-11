Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."

Por: Fabián Marambio

Joaquín Montecinos estuvo en el ojo del huracán por marginarse de O'Higgins para intentar fichar por Colo Colo, pero finalmente todo quedó en nada. Todo ese panorama le hizo ganar muchas críticas e incluso ser cortado por Francisco Meneghini, razón por la que decidió romper el silencio.

"Mi mensaje es que mi compromiso con la institución está desde el día uno, estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins y sé que es un momento de mucha rabia hacía mí", comenzó señalando el delantero en un video publicado en su Instagram.

En esa misma línea, añadió que "busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Tengo mis objetivos y siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el segundo paso y me la jugué".

Montecinos sale a aclarar su situación tras su fallida partida al Cacique.

Finalmente, el actual jugador de O'Higgins cerró diciendo que "se malinterpretó todo. Se hablaron muchas cosas. Jamás voy a estar de acuerdo con con el odio, con la rabia, con la mala intención, amenazas y por su puesto cerré mis redes sociales".

De ahora en más, el atacante deberá luchar para ganarse un puesto en O'Higgins y demostrar su compromiso con el club, el cual quedó por los suelos después de pedirle al entrenador no ser considerado para priorizar su salida del club.

