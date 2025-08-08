Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner

La ANFP maneja una importante deuda con Warner por una decena de partidos que no se transmitieron durante el Estallido Social y la pandemia. En total son más de 34 mil millones de pesos, cantidad de dinero que en Quilín no pueden disponerse a pagar al contado.

Es por eso que Pablo Milad evalúa medidas para pagar progresivamente pero que perjudicarían considerablemente a los clubes chilenos, principalmente a Colo Colo y la U. Lo primero es aumentar la cantidad de partidos en el fútbol chileno, lo que podría modificar los formatos de la competencia.

La otra medida es pagar en cuotas la deuda con dineros que saldrían directamente desde el bolsillo de los clubes. Con esto, mensualmente la ANFP descontaría un porcentaje a los pagos que reciben los equipos justamente por concepto de transmisión de partidos durante los próximos ocho años.

Colo Colo y la U perderán mucho dinero por la deuda de la ANFP.

Reflejándolo en cifras, el Cacique recibe 492 millones de pesos al año por transmisión de partidos. Es decir, con los ocho años que se estipulan, los albos perderían cerca de 3.900 millones de pesos. Siguiendo el mismo patrón, la U dejará escapar 3.300 millones y la UC 2.900 millones.

De todas formas esta medida debe ser aprobada por el Consejo de Presidentes, donde evaluarán si es una buena o una mala idea para solventar las duras deudas que debe pagar la ANFP.

