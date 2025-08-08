¿Se despotencian? Los dos jugadores que dejaron la U de Chile al filo del mercado

El mercado de fichajes estuvo bastante activo para la U de Chile y fueron principales protagonistas con sus arribos y salidas. Los azules trabajaron arduamente para conformar el plantel y sellaron dos nuevas salidas justo antes de terminar el periodo de fichajes.

El primero de ellos fue José Castro, lateral izquierdo que partió a préstamo a Huachipato con la misión de ganarse un puesto y sumar minutos para retornar a la U de Chile con más experiencia de cara al 2026.

El otro que dejó el equipo fue Salvador Negrete, canterano de 19 años que no ha tenido prácticamente nada de continuidad con los azules. El delantero partió rumbo a Puerto Montt para continuar su carrera a préstamo en la zona austral del país.

El objetivo de estos dos préstamos es que sumen rodaje en sus nuevos equipos y retornen en 2026 con mucha más experiencia para intentar demostrar que tienen lo necesario para jugar en la U de Chile.

Ambos jugadores han sido poco considerados por Gustavo Álvarez, así que son dos salidas que no afectarán al entrenador de cara a los importantes desafíos que debe enfrentar en este segundo semestre.

