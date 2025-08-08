¿Se despotencian? Los dos jugadores que dejaron la U de Chile al filo del mercado

U de Chile 2025

NOTAS DESTACADAS

Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner
Johannes Kaiser

Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”
alcalde de San Bernardo

“No bajaré los brazos”: Alcalde de San Bernardo alzó la voz tras recibir crudas amenazas de muerte
Jeannette Jara

José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo
Aníbal Mosa Colo Colo

Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U
cepeda mosa colo colo

"No te lo podría asegurar": En Colo Colo tiemblan por continuidad de Lucas Cepeda

El mercado de fichajes estuvo bastante activo para la U de Chile y fueron principales protagonistas con sus arribos y salidas. Los azules trabajaron arduamente para conformar el plantel y sellaron dos nuevas salidas justo antes de terminar el periodo de fichajes.

El primero de ellos fue José Castro, lateral izquierdo que partió a préstamo a Huachipato con la misión de ganarse un puesto y sumar minutos para retornar a la U de Chile con más experiencia de cara al 2026.

El otro que dejó el equipo fue Salvador Negrete, canterano de 19 años que no ha tenido prácticamente nada de continuidad con los azules. El delantero partió rumbo a Puerto Montt para continuar su carrera a préstamo en la zona austral del país.

Quizás te pueda interesar: Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U

u de chile
José Castro dejó la U para ir a préstamo a Huachipato.

El objetivo de estos dos préstamos es que sumen rodaje en sus nuevos equipos y retornen en 2026 con mucha más experiencia para intentar demostrar que tienen lo necesario para jugar en la U de Chile.

Ambos jugadores han sido poco considerados por Gustavo Álvarez, así que son dos salidas que no afectarán al entrenador de cara a los importantes desafíos que debe enfrentar en este segundo semestre.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Carlos Caszely

“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast
Los Carreta Chorros de Talcahuano

¡Al estilo Billy The Kid! Detienen a “Carreta Chorros” que robaban a caballo en Talcahuano
empresario

¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura
Jorge Almirón Colo Colo

Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Damnificados: Los millones que perderían Colo Colo y la U por deuda de la ANFP a Warner
Johannes Kaiser

Kaiser y sus polémicas declaraciones sobre estallido social: Lo calificó de “intento golpista”
alcalde de San Bernardo

“No bajaré los brazos”: Alcalde de San Bernardo alzó la voz tras recibir crudas amenazas de muerte
Jeannette Jara

José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo
Aníbal Mosa Colo Colo

Panorama complejo: Aníbal Mosa revela el estado de la Supercopa entre Colo Colo y la U
cepeda mosa colo colo

"No te lo podría asegurar": En Colo Colo tiemblan por continuidad de Lucas Cepeda

¿Vale la pena? El millonario monto que debería pagar Universidad de Chile por Lucas Di Yorio

¿Está cerca? Mauricio Isla revela la fecha de retiro de Arturo Vidal

¡Eficacia total! El delantero de Colo Colo con mejor promedio de gol
Claudio Aquino Colo Colo

¡No todo es su culpa! La increíble estadística de Claudio Aquino que no aprovechan en Colo Colo
colo colo

¿Refuerzo de última hora? El delantero que ha estuvo dando vueltas en Colo Colo

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Mauricio Isla habla de su polémica ausencia en el último Superclásio
liceo

¡Fue formalizado! Alumna sufrió violación en salón de clases por parte de un compañero de liceo

¿Buena o mala medida? El cambio de la ANFP con la regla del minutaje Sub 21 en el Torneo Nacional
Cariola arremete contra Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jeannette Jara

Karol Cariola apuntó contra expresidente Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jara: Le enrostró antiguo apoyo del PC
profesor Limache

La dura opinión de Juan Manuel Astorga sobre polémica por profesor de Limache: “Cercenar una opinión…”