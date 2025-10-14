Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP

La ANFP tiene importante deuda.

Por: Fabián Marambio

La profunda crisis que atraviesa el fútbol chileno no da tregua y ahora la ANFP debe solventar una deuda de 37 millones de dólares con Warner, empresa dueña de TNT Sports y que cuenta con la licitación de todo el fútbol chileno. Lo más importante de todo es que esta suma de dinero tendrá que ser asumida por los clubes.

Todo este mal panorama para el fútbol chileno se debe a todos los encuentros que no se transmitieron en durante el Estallido Social y la pandemia, lo que derivó en un importante incumplimiento de contrato por parte de la ANFP.

Los clubes solventarán la deuda de la ANFP con Warner

Estos 37 millones de dólares son imposibles de solventar por parte del ente rector, así que los clubes ayudarán a solventarla. ¿De qué manera?, desde enero de 2026, y en un plazo de siete años, los clubes de Primera B recibirán un descuento de 10 millones de pesos mensuales, mientras que los de Primera División aportarán entre 20 y 30 millones.

ANFP y su deuda con Warner.
La ANFP tiene importantes multas con la empresa Warner.

Aunque no se informó la cifra exacta, los clubes grandes aportarán con más de 30 millones para hacer todo de manera un poco más equitativa. Recordar que todos estos dineros serán descontados de lo que percibe cada club por concepto de derechos televisivos.

Los nuevos formatos del fútbol chileno para 2026

El formato del fútbol chileno también sufrió modificaciones. Las temporadas de Primera División y Primera B seguirán igual, pero la Copa Chile sufrió cambios. El campeón ya no recibirá cupo para la Copa Libertadores, ahora deberá jugar una llave ante el tercero del Campeonato Nacional para definir la clasificación.

Además, la Supercopa se definirá ahora en una semifinal y posterior final entre los dos finalistas de la Copa Chile y los dos equipos mejor posicionados en el Campeonato Nacional. A todo esto hay que sumar la Copa de la Liga, torneo que contará con los 16 equipos de Primera División en cuatro grupos. Los líderes avanzarán a la semifinal y el campeón clasificará a la fase previa de la Libertadores.

