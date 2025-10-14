Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas

Leandro Fernández U de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP

U de Chile derrotó a Palestino en el duelo pendiente y ahora se prepara para jugar las semifinales de Copa Sudamericana. Sin embargo, los azules lo hacen con algunos problemas debido a que Conmebol decidió sancionar al club y a Gustavo Álvarez con importantes multas.

La pasada serie ante Independiente sigue dándole coletazos a los universitarios y ahora sufrieron nuevos castigos que se suman a los 14 partidos internacionales sin público y casi 300 mil dólares que tuvieron que pagar por todos los incidentes.

Los nuevos castigos de Conmebol a la U de Chile

Ahora, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó una multa total de 82 mil dólares por varias faltas cometidas en la serie ante Alianza Lima. Todo esto también incluye a Gustavo Álvarez, sancionándolo con 50 mil dólares por demorar al iniciar el partido ante los peruanos.

Quizás te pueda interesar: Sonríe Ortiz: Colo Colo recupera dos jugadores claves para el partidazo ante Coquimbo Unido

U de Chile recibe sanción por Conmebol.
La U deberá pagar 82 mil dólares por castigo de la Conmebol.

¿Por qué Conmebol castigó nuevamente a la U?

En resumidas cuentas, el ente rector se lanzó contra los azules por faltas en el protocolo al organizar su partido ante Alianza Lima, todo esto incumpliendo lo estipulado en el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

Es más, los azules fueron advertidos por Conmebol de cara al futuro. "En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar", señalaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP
Fernando Ortiz en Colo Colo.

Sonríe Ortiz: Colo Colo recupera dos jugadores claves para el partidazo ante Coquimbo Unido
Michael Clark acusa a Colo Colo.

"Culpa de Colo Colo": Michael Clark estalla por noticias que buscan desestabilizar a la U
Gustavo Álvarez U de Chile

"Seamos serios": Gustavo Álvarez estalla y pierde la paciencia ante supuesta salida de la U 
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¡No se rinden! Universidad de Chile gana y sigue a la caza de Coquimbo Unido
Fiscal responde a críticas por investigar a familia de Julia Chuñil

“No es posible descartar ni afirmar”: Fiscal rompe el silencio tras críticas por investigar a familia de Julia Chuñil
José Antonio Kast aplaudió postura sobre "parásitos" del Estado

¡Tiró un palo a filas del Gobierno de Piñera! Kast aplaudió polémica columna sobre “parásitos” del Estado
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Preparan el bombazo! Colo Colo ya tendría en la mira a su próximo fichaje
Serviu del Bíobío bajo investigación tras hallazgo de presunta pornografía infantil

IMPACTO: Serviu del Bíobío en la mira tras incautarse computador con presunta pornografía infantil
El Mundial sub-20 llega a las semifinales.

¡En busca de los finalistas! El Mundial sub-20 llega a las emocionantes semifinales
Presidente Boric se encontró con Papa León XIV

"Lo dejé invitado a Chile": El presidente Boric y su especial encuentro con el Papa León XIV