Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas

U de Chile derrotó a Palestino en el duelo pendiente y ahora se prepara para jugar las semifinales de Copa Sudamericana. Sin embargo, los azules lo hacen con algunos problemas debido a que Conmebol decidió sancionar al club y a Gustavo Álvarez con importantes multas.

La pasada serie ante Independiente sigue dándole coletazos a los universitarios y ahora sufrieron nuevos castigos que se suman a los 14 partidos internacionales sin público y casi 300 mil dólares que tuvieron que pagar por todos los incidentes.

Los nuevos castigos de Conmebol a la U de Chile

Ahora, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó una multa total de 82 mil dólares por varias faltas cometidas en la serie ante Alianza Lima. Todo esto también incluye a Gustavo Álvarez, sancionándolo con 50 mil dólares por demorar al iniciar el partido ante los peruanos.

La U deberá pagar 82 mil dólares por castigo de la Conmebol.

¿Por qué Conmebol castigó nuevamente a la U?

En resumidas cuentas, el ente rector se lanzó contra los azules por faltas en el protocolo al organizar su partido ante Alianza Lima, todo esto incumpliendo lo estipulado en el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

Es más, los azules fueron advertidos por Conmebol de cara al futuro. "En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar", señalaron.

